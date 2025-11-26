A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerdai sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy számos, évtizedek óta megoldatlan gyilkossági ügyben ért el áttörést, köztük a veszprémi alvilág meghatározó alakja, Molnár Péter 1997-es felrobbantása ügyében. Mint ismert, T. Tibor és Gy. László 1997 nyarán döntötték el, hogy megölik riválisukat, Molnár Pétert. Részben az üzleti érdekeltségére fájt a foguk, másfelől pedig nem akarták, hogy a későbbi áldozat egy már folyamatban lévő ügyben terhelő vallomást tegyen. Eredetileg az otthonában ölték volna meg Molnárt, azonban ez meghiúsult, ezután döntött úgy T. Tibor, Gy. László, B. Roland, B. Ferenc, S. Lajos és B. László, hogy felrobbantják őt.

Molnár Péter egy ismerősével haladt a 7217-es úton Veszprémből Balatonalmádi felé, amikor felrobbant a robbanószerkezet. Az alvilági vállalkozó azonnal meghalt, utasát azonban a gyors és szakszerű orvosi beavatkozással sikerült megmenteni.

2025. november 18-án a tetteseket, a 64 éves T. Tibort Ajkán, a 49 éves B. Rolandot Balatonalmádiban, míg az 54 éves S. Lajost Budapesten elfogták. Az 59 éves Gy. Lászlót, az 54 éves B. Lászlót és az 53 éves B. Ferencet más bűncselekménnyel kapcsolatban korábban már letartóztatták – írja a police.hu.

A rendőrség egy korábbi rejtélyes ügyre is kitért, a Radics-család eltűnésére. A 2002-es tárnoki bűncselekmény során Radics Attila és élettársa mellett a 3 és fél éves gyermekük is eltűnt a családi házukból. A nyomozást most újra elővették, ami azóta már emberölés gyanúja miatt folyik. Az országos rendőrfőkapitány a kitűzött nyomravezetői díjat 40 millió forintra emelte.