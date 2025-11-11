A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden közölte: hivatalból nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt november 4-én a Tisza Párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásához köthető adatbázisból nyilvánosságra került adatok miatt.

A police.hu oldalán a KR NNI azt írta, az eljárás során felvették a kapcsolatot a társhatóságokkal is, akikkel a különleges szakértelmet igénylő kérdések megválaszolása, a tényállás teljeskörű felderítése, valamint az esetlegesen felmerülő más bűncselekmények megállapítása érdekében szorosan együttműködik.

Hangsúlyozzák, az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt tett feljelentések vonatkozásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi rendőri szervek folytatnak nyomozást.