Megkezdődött a rekordszezon , csütörtökön már megírtuk, hogy először ment az idén 30 fok fölé a hőmérő mutatója, és ezzel megdőlt az eddigi melegrekord, de a mérésekből most az is kiderült, hogy már hajnalban is olyan meleg volt, amire még nem volt példa ezen a napon.