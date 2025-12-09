Kiemelte, jövőre a gyed összege havi bruttó 451 ezer forintra növekszik, így a családok havonta 44 ezer, míg éves szinten több mint 500 ezer forinttal kapnak többet.

Elmondta, a nemzeti kormány minden évben elkötelezett a minimálbér növekedése mellett, az már az első Orbán-kormány idején is emelkedett. Az azt követő 8 évig tartó baloldali kormányzás alatt összesen 23 ezer 500 forinttal növekedett a minimálbér, míg 2010-től 73 ezer 500 forintról 322 ezer forintra; ez csaknem négy és félszeres gyarapodást jelent, amely az Európai Unión (EU) belül is egyedülálló – tette hozzá.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, ez alapján elmondható: Magyarország nemcsak család- és vállalkozó-, hanem munkavállalóbarát is, hiszen az alkalmazottak számíthatnak arra, hogy évről évre növekszik a minimálbér. Megjegyezte, a magyar kormány mindig minél több pénzt szeretne otthagyni a családoknál, ezért fontos a családi adókedvezmények rendszere is.

Ismertette, jövőre az országvezetés 4802 milliárd forintot, azaz a GDP 5 százalékának megfelelő összeget tervez a költségvetésből a családok támogatására fordítani. Hozzátette, már ebben az évben elindult „Európa legnagyobb adócsökkentési programja”, elkezdték a családi adókedvezmény megduplázását, de a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyed is szja-mentes lett.

Az említett kedvezmények mellett elindult az Otthon Start Program is, amely „a rendszerváltás óta a legnagyobb” otthonszerzést támogató projekt. Október elsejétől a kormány bevezette a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, január elsejétől pedig a 40 évesnél fiatalabb kétgyermekes édesanyák is megkapják ezt a kedvezményt – mondta.

Az államtitkár kiemelte, a jövő évben a családi adókedvezmény megduplázásának a második lépése is megtörténik, és a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességét is bővíti a kormány. Hangsúlyozta, a jövő évi költségvetésben csaknem 1000 milliárd forinttal több szerepel a családokra mint idén, négy év alatt pedig plusz 4000 milliárd forinttal adnak többet a családoknak.

Koncz Zsófia arra is kitért, hogy „egy csapás lenne a magyar családok számára, hogyha a Tisza megszorító csomagja, ez az 1300 milliárd forint megvalósulna”. Hozzátette, a megszorítás oka az, hogy "igazából Brüsszel részéről elvárás, hogy forrást szerezzenek”.

Azt mondta: nagyon sok pénzre van szükségük, hiszen a háborút finanszírozni szeretnék, Ukrajnát támogatni, illetve a migrációs paktumot végrehajtani. Ezek finanszírozásához a magyar családoknak biztosított pénzt szeretnék megszerezni, de ezt a magyar kormány nem fogja hagyni – emelte ki.

Kijelentette, „a magyar családok ugyanúgy, ahogy az elmúlt 15 évben számíthatnak ránk, és mi ki fogunk állni azért, hogy a magyar családoknak nyújtott támogatásokat megvédjük, mert most ettől a túl baloldali túl brüsszeli programtól veszélyben vannak”.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy a minimálbér növekedésével a nevelőszülői, a nagyszülői és a diplomás gyed, valamint az örökbefogadói díj is emelkedni fog. Kiemelte azt is, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag egy „radikálisan baloldali tervezet”, amely miatt a gyed is veszélybe kerülne.