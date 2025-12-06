Ma erősen felhős, borongós időre számíthatunk a térségben, de lesznek olyan tájak is, ahol rövid időszakokra kisüthet a nap. Számottevő csapadék nem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. Napközben 10 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton kettősfronti hatásban lesz részünk, emiatt a frontérzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák, fáradékonyság, dekoncentráltság, bágyadtság egyaránt jelentkezhet. A többfelé borongós, nyirkos időben romolhat hangulatunk, közérzetünk, valamint alacsony lesz hő- és komfortérzetünk. A nyirkos, ködös idő hatására felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A naposabb tájakon élők hangulata, közérzete viszont javulhat.

Vasárnap reggel és délelőtt nyugat, északnyugat kivételével sokfelé számíthatunk esőre, majd délután, este egyre inkább a keleti, a délkeleti és a déli tájakra szorul a csapadék. Napközben nyugaton, északnyugaton akár több órára is kisüthet a nap, máshol marad az erősen felhős, borongós idő. Nem lesz jelentős a légmozgás. Többfelé párás, ködös lesz a reggel, és napközben is találkozhatunk tartósabban párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, majd napközben 6-11 fokot mérhetünk.



Hétfőn erősen felhős, borongós, többfelé párás, ködös időre van kilátás. Elsősorban nyugaton, a Dunántúl északi felén, valamint a főváros térségében alakulhat ki kisebb eső. Helyenként megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.