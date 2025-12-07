Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. A péntekről szombatra virradó éjszaka - főleg az ország középső területén - igen enyhe volt.

Budapesten, a lágymányosi meteorológiai állomáson csak 8,4 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord.

Az eddigi rekord 7,2 fok volt, amelyet 2002-ben Budapest Lágymányoson, valamint 1971-ben Budapest Országút meteorológiai állomáson mértek.