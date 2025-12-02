Kedden nagyrészt borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható - főként utóbbi tájakon időszakosan szemerkélő eső, szitálás, reggelig még néhol ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Dunántúlon - különösen a magasabban fekvő részein - esetleg megélénkülhet a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghidegebb. Késő este 0, +6 fok valószínű. A HungaroMet tájékoztatása szerint

öt vármegyére a tartós, sűrű köd miatt figyelmeztetést adtak ki: Baranya, Somogy, Tola, Vas és Zala.

Szerdán is a borongós, nyirkos idő lesz túlsúlyban, hajnalra ismét többfelé képződik köd, amely néhol napközben is tartósan megmarad. Napsütésre csak kevés helyen, elsősorban a hegycsúcsokon és néhol keleten, délkeleten számíthatunk. A keleti, délkeleti szél csak északnyugaton és a Kiskunság déli részén élénkülhet meg. A maximumok 1 és 9 fok között alakulnak, ahol kisüt a nap, ott lesz enyhébb az idő.

Csütörtökön keleten, északkeleten felszakadozhat a rétegfelhőzet, időnként kisüthet a nap, máshol marad a borongós, nyirkos idő. Késő délután, este az ország nyugati felére eső érkezhet. A szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet 3 és 12 fok között alakulhat, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.

Pénteken már többfelé szeles lesz az idő, a Dunántúlon és délen erős lökések kísérhetik a délkeleti, keleti szelet. A Dunántúlon napközben elszórtan, este többfelé eshet. A hajnal fagymentes lesz, majd napközben 5 és 13 fok közé melegedhet a levegő, ismét keleten lesz enyhébb az idő.

Télies fordulat hétvégén sem érkezik

- közölte az Időkép.