Kedden általában borult lesz az ég, napközben délkeleten, keleten lehet időszakosan kevesebb a felhő.

A Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben.

Este, késő este a Dunántúl északnyugati, északi részein a csapadék megszűnése előtt átmenetileg havas esőre, a Bakonyban esetleg hóra is átválthat a halmazállapot.

Az Alföldön erős széllökések valószínűek, sőt délkeleten olykor viharossá is fokozódhat a déli szél.

Késő délutántól a Dunántúlon északira, északnyugatira fordul a légáramlás, amely ott élénk, estétől szintén erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles alföldi részeken ennél enyhébb idő valószínű, helyenként akár 15 fok fölé is felmelegedhet a levegő. Késő estére általában 2 és 7 fok közé hűl le a levegő, az Alföldön azonban ennél enyhébb marad az idő - közölte a HungaroMet.

Szerdán kezdetben még több helyen kialakulhat eső, zápor, a hegyekben havas eső, havazás. Délután már csak néhol északkeleten eshet, de még sok lesz a felhő, a Dunántúlon szakadozik fel többfelé a felhőzet, és süt ki a nap. Többfelé erős, helyenként viharos lesz a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban 1-9, délután 3-11 fokot mérhetünk.

Csütörtökön délen, délkeleten lehet erősen felhős, borongós az idő, délkeleten kisebb eső is lehet. Máshol viszont rövidebb-hosszabb időszakokra kisüthet a nap. Élénk, erős lesz az északias szél. Hajnalban -3, +4, kora délután 3-8 fok várható.

Pénteken is az ország déli, délkeleti felén lesz felhősebb az idő, a legtöbb napsütés északnyugaton ígérkezik. A délután második felében, este a déli tájakon többfelé fordulhat elő eső. A Mecsekben akár havas eső, hó is. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az északias szél. Az Időkép előrejelzése szerint napközben 3-8 fok valószínű.