A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleményt adtak ki.

Ebben úgy fogalmaznak, hogy a hatóságok tudomása szerint Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt érintően halmozott, feltehetően az étkezéssel összefüggő enterális fertőzés kezdődött. Mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.

Azt írják, az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal.

Az érintettek közül 47 gyermek kórházi ellátásra szorult, ők a Heim Pál Gyermekkórházban kapnak ellátást, amiről a kórház is adott ki tájékoztatást.

Hangsúlyozzák, a területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet, az NNGYK a kivizsgálást megkezdte.

A vizsgálatokban Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes népegészségügyi hatósága is járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági munkatársai pedig az érintett főzőkonyha működését is felfüggesztették. A konyhából mintát is vettek, amelyeket a Nébih laboratóriuma soron kívül vizsgál.

A XIII. kerületi önkormányzat Facebook-posztjában tudatta, hogy a pénteki napon saját beszerzésből biztosítják a gyermekek étkezését, és gondoskodtak arról is, hogy a jövő heti étkezést más forrásból biztosítsák.