Több veresegyházi szülő is jelezte az önkormányzatnak, hogy a gyermekük hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt hiányozik az iskolából. Többen orvosi, sőt, kórházi ellátásra is szorultak – írta a Blikk.

Az intézmények visszajelzései alapján hétfőn valóban sok volt a hiányzó diák, ám az EGYMI-ben, ahol pénteken tanításmentes munkanap volt, a gyerekek nem ettek az iskolai ebédből, de ott is több megbetegedést regisztráltak. Ez a tény – az önkormányzat szerint – arra utal, hogy nem feltétlenül az étel okozta a panaszokat.

A város közleménye szerint felmerült annak a lehetősége, hogy a pénteken felszolgált iskolai ebéd okozhatta a megbetegedéseket. Az önkormányzat azonban egyeztetett a közétkeztetést biztosító Kalória Kft.-vel, amely „3000 adag ételt szállított ki pénteken több településre is, és máshonnan ilyen jellegű visszajelzések nem érkeztek” – áll a közleményben. „A szolgáltató a jogszabályi kötelezettségének eleget téve, kérte az ételminták laboratóriumi vizsgálatát.”

Agresszív, gyorsan terjedő vírus állhat a háttérben.

Dr. Marik György alpolgármester, háziorvos szerint „jelenleg egy erős hányással és hasmenéssel járó, agresszív, gyorsan terjedő vírus” okoz jelentős számú megbetegedést a térségben.

Bár a gyermekeket ellátó orvosoktól a NÉBIH-hez hivatalos bejelentés nem érkezett, de a gödöllői szakemberei megkezdték az ellenőrzést és a laborvizsgálatot.