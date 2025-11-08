Az idén tavasszal bízott meg egy három cégből álló, de részben közös háttérrel rendelkező vállalatcsoportot a közétkeztetési feladatok ellátásával a XIII. kerületi önkormányzat. A Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft.-vel, a KINDER F. és K. Vendéglátó Kft.-vel, valamint a KORONA CUPOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. A HVG-nek Fülöp Csaba, a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. ügyvezetője annyit mondott, egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a megbetegedéseket, erről legkorábban jövő hét elején lesz majd információ.

A történtek minket is megviseltek, a legfontosabb, hogy a gyerekek meggyógyuljanak

– mondta Fülöp Csaba, aki azt is megjegyezte, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteki tájékoztatása szerint Angyalföldön az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt 470 fő jelentkezett panaszokkal, közülük 47 gyereket kezelnek kórházban. Az NNGYK és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megkezdte a vizsgálatot.

Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes népegészségügyi hatósága járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági munkatársai pedig felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, majd a mintavételeket követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el.

A mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül vizsgálja.