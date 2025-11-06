A Lidl és Aldi is csokoládéból készült eurószeleteket kezdett el árulni. A Lidl 849 forintért árulja a 150 grammos Fevorina csokoládépénzt, egységáron pedig 5660 forintért. Az Aldi a 1250 grammos Monarc csokoládéérmét 975 forintért adja, azaz egységáron 7900 forintért.

Ezek a csokoládécsomagok nemcsak súlyban mutatnak 25 grammos különbséget, még az ár is jóval kedvezőbb a Lidl esetében: itt egységáron 2140 forinttal olcsóbban szerezhetjük be az euró formájú édességet – szúrta ki a Pénzcentrum a két üzletlánc akciós újságaiból.