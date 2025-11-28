A Publicus Intézet novemberi felmérése szerint jelenleg a DK jelöltje a legnépszerűbb politikus a 13. választókerületben, míg a Tisza Párt potenciális jelöltje egyelőre kevésbé ismert a választók körében – írta meg az Index.
A megkérdezettek 39 százaléka gondolja úgy, hogy a Fidesz elveszíti a 2026-os választásokat, és kormányváltás lesz, míg 38 százalék szerint a Fidesz folytathatja a kormányzást.
A Budapest 13. választókerületére vonatkozó közvélemény-kutatás október 30. és november 6. között készült, összesen 1002 fő megkérdezésével – szóval még azelőtt, hogy a Tisza Párt bemutatta a jelöltjeit.
A felmérés szerint Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció jelöltje vezeti a népszerűségi listát: az őt ismerők 62 pontot adtak neki a 100-as skálán. A második helyen Horváth Zoltán, a Tisza Párt jelöltjelöltje áll 46 ponttal, őt követi ugyancsak 46 ponttal Bartal András, a Mi Hazánk politikusa. A fideszes Németh Balázs 40 pontot ért el a Publicus szerint.
Az ismertség tekintetében az alábbi a sorrend:
- Barkóczi Balázs (DK) 49
- Németh Balázs (Fidesz) 29
- Bartal András (Mi Hazánk) 12
- Borkuti Bálint (MKKP) 12
- Horváth Zoltán (Tisza) 10
- Neményi Géza (Jobbik) 9
A biztos szavazó pártválasztók körében:
- a Tisza Párt vezet 48 százalékkal,
- a Fidesz–KDNP 38 százalékon áll,
- míg a DK 10 százalékot ér el.
A bizonytalan választók aránya 19 százalék.
A megkérdezettek 39 százaléka gondolja úgy, hogy a Fidesz elveszíti a 2026-os választásokat, és kormányváltás lesz, míg 38 százalék szerint a Fidesz folytathatja a kormányzást. A Tisza Párt szavazóinak 80 százaléka bízik a kormányváltásban.
