A Publicus Intézet novemberi felmérése szerint jelenleg a DK jelöltje a legnépszerűbb politikus a 13. választókerületben, míg a Tisza Párt potenciális jelöltje egyelőre kevésbé ismert a választók körében – írta meg az Index.

A megkérdezettek 39 százaléka gondolja úgy, hogy a Fidesz elveszíti a 2026-os választásokat, és kormányváltás lesz, míg 38 százalék szerint a Fidesz folytathatja a kormányzást.

A Budapest 13. választókerületére vonatkozó közvélemény-kutatás október 30. és november 6. között készült, összesen 1002 fő megkérdezésével – szóval még azelőtt, hogy a Tisza Párt bemutatta a jelöltjeit.

A felmérés szerint Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció jelöltje vezeti a népszerűségi listát: az őt ismerők 62 pontot adtak neki a 100-as skálán. A második helyen Horváth Zoltán, a Tisza Párt jelöltjelöltje áll 46 ponttal, őt követi ugyancsak 46 ponttal Bartal András, a Mi Hazánk politikusa. A fideszes Németh Balázs 40 pontot ért el a Publicus szerint.

Az ismertség tekintetében az alábbi a sorrend:

Barkóczi Balázs (DK) 49

Németh Balázs (Fidesz) 29

Bartal András (Mi Hazánk) 12

Borkuti Bálint (MKKP) 12

Horváth Zoltán (Tisza) 10

Neményi Géza (Jobbik) 9

A biztos szavazó pártválasztók körében:

a Tisza Párt vezet 48 százalékkal,

a Fidesz–KDNP 38 százalékon áll,

míg a DK 10 százalékot ér el.

A bizonytalan választók aránya 19 százalék.

