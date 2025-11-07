Az eritrit nevű édesítőszer a proteinszeletektől az energiaitalokig mindenben megtalálható, mivel régóta a cukor biztonságos alternatívájaként tartják számon.

Ugyanakkor újabb kutatások arra engednek következtetni, hogy az édesítőszer csendben alááshatja a szervezet egyik legfontosabb védelmi gátját, ami a szív egészségére és a stroke kockázatára nézve súlyos következményeket foglalhat magában.

A Coloradói Egyetem egyik tanulmánya szerint az eritrit károsíthatja a vér-agy gát sejtjeit, az agy biztonsági rendszerét, amely kizárja a káros anyagokat, miközben beengedi a tápanyagokat – írja a Science Alert.

Az eredmények aggasztó új részletekkel egészítik ki a korábbi megfigyeléses tanulmányokat, amelyek az eritrit fogyasztását a szívrohamok és a stroke-ok megnövekedett arányával hozták összefüggésbe.

Az eritrit kiváltotta azt, amit a tudósok

oxidatív stressznek neveznek, vagyis a sejteket káros, rendkívül reaktív molekulákkal, úgynevezett szabad gyökökkel árasztotta el, miközben egyidejűleg csökkentette a szervezet természetes antioxidáns védekező képességét.

Ez a kettős támadás károsította a sejtek megfelelő működését, egyes esetekben pedig egyenesen elpusztította őket.

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. Hat édesítőszert hozott összefüggésbe az agy gyors öregedésével egy brazil kutatás. Az eredmények szerint főleg a középkorúak vannak veszélyben.