Az eritrit nevű édesítőszer a proteinszeletektől az energiaitalokig mindenben megtalálható, mivel régóta a cukor biztonságos alternatívájaként tartják számon.
Ugyanakkor újabb kutatások arra engednek következtetni, hogy az édesítőszer csendben alááshatja a szervezet egyik legfontosabb védelmi gátját, ami a szív egészségére és a stroke kockázatára nézve súlyos következményeket foglalhat magában.
A Coloradói Egyetem egyik tanulmánya szerint az eritrit károsíthatja a vér-agy gát sejtjeit, az agy biztonsági rendszerét, amely kizárja a káros anyagokat, miközben beengedi a tápanyagokat – írja a Science Alert.
Az eredmények aggasztó új részletekkel egészítik ki a korábbi megfigyeléses tanulmányokat, amelyek az eritrit fogyasztását a szívrohamok és a stroke-ok megnövekedett arányával hozták összefüggésbe.
Az eritrit kiváltotta azt, amit a tudósok
oxidatív stressznek neveznek, vagyis a sejteket káros, rendkívül reaktív molekulákkal, úgynevezett szabad gyökökkel árasztotta el, miközben egyidejűleg csökkentette a szervezet természetes antioxidáns védekező képességét.
Ez a kettős támadás károsította a sejtek megfelelő működését, egyes esetekben pedig egyenesen elpusztította őket.
