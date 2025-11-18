Tizenegy embert vettek őrizetbe a török hatóságok az Isztambulban történt mérgezés ügyében, amely során egy turistaként ott tartózkodó családnak mind a négy tagja életét vesztette - jelentette az Anadolu török hírügynökség.
A Hamburgban élő, török származású, de német állampolgárságú család szerdán lett rosszul, miután fogyasztottak az egyik isztambuli turistanegyedben árult ételekből, később pedig az édesanya, illetve a két gyermek - egy hároméves lány és egy ötéves fiú - a kórházban belehalt a mérgezésbe. Az édesapát öt napon át az intenzív osztályon ápolták, ám hétfőn ő is elhunyt.
Az ügyészség először ételmérgezés ügyében indított vizsgálatot, ám a nyomozás során felmerült annak gyanúja, hogy a tragédiát a szállodában használt rovarirtószer okozhatta.
A Hürriyet című török lap úgy tudja, az eredetileg ágyi poloskák kiirtására alkalmazott szert vélhetően a padlón is szétszórták.
A szállodát szombaton kiürítették, miután két másik, hányingerre és szédülésre panaszkodó vendég is kórházba került, vasárnap pedig le is zárták az épületet.
Az őrizetbe vettek között van a szálloda igazgatója, két dolgozója, valamint több ételárus és a rovarirtó cég munkatársai. Hétfőn elrendelték a négy ételárus letartóztatását, mivel gondatlanságból okozott emberöléssel gyanúsítják őket. Hétfőre ígérték a törvényszéki szakértő mérgezéssel kapcsolatos vizsgálatának közzétételét is, illetve az élelmiszerminták vizsgálatának eredményeit is, de ezekre valószínűleg még várni kell.
Recep Tayyip Erdogan török elnök a hétfői esti kormányülés után kijelentette, hogy ki fogják vizsgálni a halálesetek okát, és "a legcsekélyebb hanyagságot" sem fogják eltűrni az élelmiszerbiztonságot illetően.
Az MTI beszámolója szerint az anyát és a két gyermeket szombaton eltemették a szülők szülőfalujában, a nyugat-törökországi Afyonkarahisar tartományban.
