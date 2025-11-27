A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Itt vannak az időpontok, ezeken az éjszakákon 0 és 4 óra között a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár:

November 30-tól december 4-ig,

december 7-től 11-ig,

december 14-től 18-ig

december 29-én.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

Fontos!

A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél. A 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd, budai hídfőben a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.