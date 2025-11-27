Pénteken folytatódik a nagykereskedelmi üzemanyagár csökkenés. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj jelentős mértékben, bruttó 9 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan – írta a holtankoljak.hu

A mai napon a következők az átlagárak (2025.11.27-én):

95-ös benzin: 574 Ft/liter

gázolaj: 597 Ft/liter

Az üzemanyagok ára utoljára ma változott, a szerdai árhoz képest csütörtökön csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 3 forinttal, utóbbi bruttó 5 forinttal.