Pénteken folytatódik a nagykereskedelmi üzemanyagár csökkenés. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj jelentős mértékben, bruttó 9 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan – írta a holtankoljak.hu
A mai napon a következők az átlagárak (2025.11.27-én):
- 95-ös benzin: 574 Ft/liter
- gázolaj: 597 Ft/liter
Az üzemanyagok ára utoljára ma változott, a szerdai árhoz képest csütörtökön csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 3 forinttal, utóbbi bruttó 5 forinttal.
