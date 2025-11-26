Egy rendőrautó és egy taxi ütközött az V. kerületi Szent István körúton szerda hajnalban, a mentők három rendőrt és a rendőrautóban szállított fogvatartottat kivizsgálásra kórházba vitték – erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését.
Mint írták, a szerdán 1 óra körül történt baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
