Egy rendőrautó és egy taxi ütközött az V. kerületi Szent István körúton szerda hajnalban, a mentők három rendőrt és a rendőrautóban szállított fogvatartottat kivizsgálásra kórházba vitték – erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését.

A balesetben sérült a taxi is Kép: MTI , Mihádák Zoltán

Mint írták, a szerdán 1 óra körül történt baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.