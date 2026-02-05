Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok átlagosan 2 millió forint összeget igényeltek lakáscélra a pénztáraktól. A tagoknak jellemzően az 5-6 százaléka kért kifizetést. A legnépszerűbb cél a lakásfelújítás volt – derült ki a GRANTIS szakértői által készített körképből, amely a válaszadó pénztárak adatait tartalmazza.

Ennyien kértek kifizetést

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat 2025. január 1. és december 31. között kivételes módon fel lehetett venni ingatlancélokra, idén azonban véget ért ez a lehetőség.

A körképben szereplő pénztárak közül az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz érkezett be a legtöbb lakáscélú igénybejelentés: 7914 szerződésre (pénztári létszám 5 százaléka).

A többi pénztárnál ennél alacsonyabb volt az igénylések száma, de a taglétszámhoz képest hasonló volt az arány. Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz összesen 2000 igény jött (tagság 5,2 százaléka). A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz nagyságrendileg 1800-1900 tagtól (taglétszám 6 százaléka) érkezett igény.

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz 2 292 fő (taglétszám 6,6 százaléka) nyújtott be összesen 2 798 igényt. Azoknak a pénztártagoknak a száma, akik két vagy három alkalommal igényeltek kifizetést, 506 fő volt. A Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztárnál összesen 3 686 fő (az állomány 8,8 százaléka) kért kifizetést lakáscélra – olvasható az elemzésben.

Ekkora összeget igényeltek a pénztártagok

A válaszadó pénztárak közül a tagok a Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztárnál igényelték átlagosan a legnagyobb összeget, 3,39 millió forintot. Majd ezt követte az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, ahol a lakáscélú szolgáltatás átlagos kifizetés értéke 1,92 millió forint volt.

Három pénztárnál nagyon hasonlóan alakultak a számok: az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárnál átlagosan 1,75 millió forintot, a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 1,72 millió forintot, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 1,8 millió forintot igényeltek a pénztártagok. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál picivel kevesebbet, átlagosan 1,5 millió forintot igényeltek a tagok.

Húszmillió forint feletti kifizetések is előfordultak

A Generalinál a legmagasabb összeg 27 millió forint volt, a Honvéd nyugdíjpénztárnál 22 millió forint volt.

Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárnál az igényelt összegek a néhány 10 ezer forinttól a több 10 millió forintig terjedő skálán nagyon vegyesek voltak a felhasználási céltól függően.

Lakásfelújításra ment a legtöbb pénz

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a legnépszerűbb célok a korszerűsítés és felújítás, a jelzáloghitel törlesztés, valamint az ingatlanvásárlás voltak. A többi pénztár is hasonló trendekről számolt be.

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárnál is a leggyakoribb lakáscél a „Lakás és lakóház korszerűsítése, felújítása, bővítése” volt, ebből teljesítették a legtöbb kifizetést (53,33 százalék). Ezt követte a „Jelzáloghitel előtörlesztése és végtörlesztése” (20,95 százalék), majd a harmadik legnépszerűbb a „Lakás, lakóház megvásárlása” lakáscél (15,13 százalék) volt.

A vártnál alacsonyabb volt az érdeklődés

Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója szerint az ingatlancélú felhasználás iránti érdeklődés kezelhető volt.

Póda Jenő, a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az év során az érdeklődés folyamatos volt, bár nagyságrendje elmaradt az előzetes várakozásoktól, mértéke az év során kiszámíthatóan, egyenletesen és a likviditás biztonsága tekintetében tervezhetően alakult.

Az ingatlancélú felhasználással kapcsolatban a kormány eleinte közel 300 milliárd forint kiáramlást várt, a tényleges kifizetések mértéke azonban várhatóan jóval kevesebb lesz. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi, az első háromnegyed évre vonatkozó adatai szerint, 92 milliárd forint értékben történtek kifizetések, és a tagok mindössze 4,4 százaléka élt a lehetőséggel.

A GRANTIS szakértői szerint a vártnál alacsonyabb érdeklődésből arra lehet következtetni, hogy a nyugdíjra takarékoskodók kitartanak a hosszú távú nyugdíjcéljuk mellett.