Orbán Viktor a Mandiner Klubesten szerdán Budapesten, a Várkert Bazárban az országgyűlési választásokról beszélve azt mondta: a jó hír az, ha melózunk, nyerünk, ha nem melózunk, nem nyerünk. Az MTI tudósítása szerint hozzátette, egészen addig, amíg el nem érkezünk a végső pillanatig, és ki nem derül, hogy a voksolást megelőző napokban ki mennyit melózott, nem lehet tudni, mi lesz a vége, lehet nyerni és veszíteni is.

Az ellenzék mögött Brüsszel áll

A miniszterelnök szerint Brüsszel 2022 óta feltette a téteket az asztalra, és „ők nyerni szeretnének, ennek akadályai azonban mi vagyunk”. A brüsszeli tervek súlya és a brüsszeli koncepciók tétje megnőtt, Magyarország pedig útjában van sok mindennek, amit szeretnének - hangsúlyozta a kormányfő. Szerinte ebből a szempontból nehezebb lesz a választás, mert Brüsszel sokkal több energiát fog mozgósítani velük szemben, mint amennyit például 2022-ben mozgósított.

Az ellenfelekről szólva kifejtette, morfológiailag történt ugyan változás, de abban, hogy mit képvisel a kihívójuk, nincs. Mint mondta, minden választáson próbálkoztak valamivel, már sokszor megverték őket, de az ellenfelek állandóan revansra készülnek.

A kormányfő hangsúlyozta, „nem az a kérdés, hogy megesszük-e reggelire az ellenzéket, hanem az a kérdés, hogy az ellenzék mögött lévőket meg tudjuk-e enni reggelire”. Szerinte az igazi kihívás és ellensúly ebben a pillanatban nem a magyar ellenzék saját erejéből fakad, hanem külföldi pénzügyi forrásokból, informatikai szolgáltatásokból és politikai segítségből. Úgy vélte, ha a Fidesz megnyeri a választást, Magyarország ugyan megmenekül egy bajtól, de az igazi csatát utána Brüsszelben kell megvívni azért, hogy ne tudják belesodorni az országot a háborúba.

A Fidesz képes lehet hívei mozgósítására

Orbán Viktor kiemelte, hogy 100 százalék felett teljesítették, amit négy éve vállaltak, sőt olyan intézkedéseket is megvalósítottak, amelyekre akkor még gondolni sem mertek, és nem szerepeltek a választási megállapodásban.

A Fidesz választási esélyeiről szólva azt mondta, amit vállaltak, betartották, a választás azonban elsősorban mozgósítási kérdés: képesek-e rávenni a saját híveiket arra, hogy elmenjenek szavazni. „Képesek lehetünk, mire odaérünk” - fogalmazott, majd hozzátette, ha holnap reggel indulna a kampány, a 106 egyéni választókerület felében „100 százalékos teljesítményt érnénk el”, a másik felében viszont még szükség van az előttük álló 60-70 nap munkájára.

A miniszterelnök szerint Magyarországnak azért van becsülete a világban, mert másképp csinálja a dolgokat. Felsorolása szerint nem engedik be a migránsokat, nem engednek a gendernek, a családdal „nem lehet szórakozni”, mert az nem egy változtatható konfiguráció: az apa férfi, az anya nő. Úgy vélte, Magyarország ma azért kap elismerést, mert különbözik a nyugat-európai országoktól.

Az Európai Unióhoz semmilyen reményt nem szabad fűzni

A kormányfő szerint arra a kérdésre kell választ találni, hogyan akarjuk a következő 20-30 évünket berendezni, mert az a minta, amely korábban kézenfekvőnek tűnt, már nincs többé. Kijelentette: „Az Európai Unióhoz semmilyen reményt nem szabad fűzni a következő időszakban”, hozzátéve, hogy ez lelkileg nem egyszerű feladat.

Kifejtette, hogy az unióban cenzúra van, bele akarják tolni Magyarországot a háborúba, el akarják vinni a pénzt Ukrajnába, bele akarnak szólni a gyermeknevelésbe, meg akarják mondani, kikkel kell együtt élni, és be akarják engedni a migránsokat. Mint fogalmazott, onnan „borzalmas dolgokat” mondanak.

„Tehát nyilvánvaló az, ami ott van, az nekünk többé nem vonzó” - tette hozzá.

Orbán Viktor szerint azt, hogy mi lesz a magyarok jövője, merre kell lépni és merre kell kanyarodni, a magyar nemzeti érdekekből kell levezetni. Rámutatott, hogy jelenleg két rendszer közül lehet választani: a Magyarországon működő nemzeti rendszer és a brüsszeli rendszer között. A választás legnagyobb tétje szerinte ez, mert bár kormányt választanak, valójában sorsot is. Ha a nemzeti rendszerről áttérnek a brüsszelire, onnan „még egyszer visszajönni a nemzeti rendszerre nem fog sikerülni, vagy ha igen, akkor vért fogunk izzadni” - mondta. Hangsúlyozta, nem szabad elfogadni a brüsszeli ajánlatot, és nem szabad odaengedni a kormányrúdhoz azokat, akik ezt képviselik.

Békecsúcs

A Donald Trump amerikai elnök által életre hívott Békatanácsról szólva Orbán Viktor azt mondta, az amerikaiaknak abban igazuk van, hogy valamit tenni kell, mert a régi intézmények csődöt mondtak. Hozzátette, a Béketanácsnak vannak olyan pontjai, amelyeket ő is tudna kritizálni, de az igazság az, hogy az ENSZ „megbénult”, és a nemzetközi intézmények nem tudják rendezni a háborús konfliktusokat. Véleménye szerint vagy nézik a megbénult régi intézményeket, vagy megpróbálnak másképp cselekedni.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország az orosz-ukrán háborút lezáró béke megteremtésében is segítséget nyújt, mert a magyarok érdeke, hogy a háború minél hamarabb véget érjen. Mint mondta, nem lehet arra számítani, hogy a régi intézmények a megszokott rendben megoldják ezeket a problémákat. Szerinte nem kell ragaszkodni a nemzetközi jog hagyományos felfogásához és a hagyományos nemzetközi intézményekhez, és örülni kell annak, hogy vannak politikai szereplők, akik megpróbálják újrarendezni a nemzetközi viszonyokat. Bár ennek van kockázata, és lehet rajta veszíteni is, nagy esély van arra, hogy végül egy Magyarország számára kedvezőbb nemzetközi helyzet alakul ki - összegezte.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is megállapodott arról: ha lesz békecsúcs, akkor azt Budapesten rendezik meg.