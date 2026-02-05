Már 124 napja halmozódik az Ötöslottó főnyereménye, így most szombaton minden idők hatodik legnagyobb nyereményét, 4,29 milliárd forintot nyerheti meg valaki. A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint a mostani halmozódási ciklusban az 55-ös számot már ötször húzták ki nyerőszámnak a sorsológömbből, ezt a 24-es, a 25-ös, a 34-es és az 56-os szám követi, amelyeket már háromszor sorsoltak ki az elmúlt 17 hétben.

Történelmi csúcsokat dönt a Hatoslottó várható főnyereménye is: a csütörtöki sorsoláson 2,195 milliárd forintot vihetünk a telitalálatos szelvénnyel, ami a játék történetének harmadik legnagyobb nyereménye. Annak ellenére nincs találat a Hatoslottón, hogy tavaly szeptember óta már hetente kétszer sorsolják ki.

A Szerencsejáték Zrt. azt írja, megkérdezték a mesterséges intelligenciát, hogy megtudják, mire elég a Hatoslottó mostani főnyereménye. A válasz alapján ebből már telik több mint 100 darab új csúcskategóriás elektromos autóra, vagy akár egy kisebb balatoni kikötőre is, az Ötöslottó nyereményéből pedig mintegy 90 darab újépítésű garzont lehetne venni, vagy akár egy teljes balatoni nyaralóparkot.

Azonban ha van kedvünk, akkor az összes egy életre szóló világkörüli útra is elég, középkategóriás napi költséggel átszámolva ugyanis 4000 napig, azaz nagyjából 11 évig folyamatosan utazhatnánk a világban ebből a pénzből.

Hangsúlyozzák, a két legrégebbi lottójáték toplistás nyereményei mágnesként hatnak: egyre többen vásárolnak a játékokból és az egy szelvényen megtett játékok száma is emelkedő tendenciát mutat.