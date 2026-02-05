Mostanra már a csomagpontok váltak az egyik legnépszerűbb csomagküldő szolgáltatássá, így talán nem is meglepő, hogy a csalók is megpróbálnak ebből hasznot húzni.

A Femcafe írása szerint a csomagautomaták biztonsági rendszere alapvetően két pilléren nyugszik: egyrészt a felhasználó személyes elérhetőségén, valamint a kódon, amelyet a rendszer generál. A csomag átvételéhez általában egy SMS-ben vagy emailben érkező kódra van szükség, esetleg QR-kódra vagy egyéb azonosítóra.

Ez ugyan gyors és kényelmes megoldás, csakhogy igen sebezhető is, mivel nem az automatánál van a biztonság kulcsa, hanem a felhasználó digitális eszközeiben. Így, ha valaki képes az emailünkhöz vagy az SMS-einkhez, akkor lényegében ugyanúgy hozzáfér a csomagunkhoz is.

Ráadásul a csomagautomaták jelenlegi működési logikája alapján magát a jogosultságot a kód birtoklása jelenti. Vagyis ha valaki megszerzi a kódot, akkor a rendszer számára ő lesz a jogos átvevő. Ezért fontos, hogy megfelelő óvatossággal és védelemmel védjük a digitális fiókjainkat – írja a lap.