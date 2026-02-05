Zelenszkij elárulta, ki az egyetlen ember a világon, akitől fél Putyin

Kulcsfontosságúnak nevezte Donald Trump szerepét a béketárgyalásokon az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint ugyanis Vlagyimir Putyin nem fél az európaiaktól, de Trumptól igen. Az ukrán vezető arról is beszélt, hogy hihetetlen emberáldozatok árán és több év alatt tudná csak Oroszország megszerezni Kelet-Ukrajnát.