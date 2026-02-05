Az AI, azaz a mesterséges intelligencia vált a globális digitális gazdaság fő hajtóerejévé, amely egyszerre formálja át az üzleti szoftvereket, a keresést és a tartalomfogyasztást – írta friss elemzése alapján a Deloitte az MTI-nek csütörtökön eljuttatott tájékoztatásában.
az AI alapjaiban alakítja át az üzleti szoftvereket, új piacokat teremt, és gyökeresen változtatja meg, hogyan keresünk információt vagy termékeket.
Az önálló döntéshozatalra képes mesterséges intelligencia lehet a következő integrációs korszak hajtóereje. A piac a becslések szerint 2030-ra elérheti a 35 milliárd amerikai dollárt, szemben a 2026-ra várt 8,5 milliárddal. A Deloitte szerint azonban megfelelő vállalati koordinációval, a számítógépes rendszerek, szoftverek és szolgáltatások automatizált, összehangolt menedzselésével és vezénylésével akár 30 százalékkal nagyobb, 45 milliárd dolláros piaccá is nőhet.
Az elemzés szerint 2026-ban a fejlett országok felnőtt lakosságának 29 százaléka naponta találkozik AI által generált keresési összefoglalóval.
A felhőalapú szolgáltatások, SaaS alkalmazások 2026-ra okosabbá, személyre szabottabbá és autonómabbá válnak. Az önálló döntéshozatalra képes mesterséges intelligencia hosszú távon akár ki is válthatja a ma ismert SaaS-modelleket. Idén a vállalatok akár 75 százaléka tervez beruházni önálló döntéshozatalra képes AI-eszközökbe – jelezte a Deloitte.
Az önálló döntéshozatalra képes AI és az automatizáció felgyorsítja a hardver- és infrastruktúra-fejlesztéseket, eközben az ellátási láncok sebezhetőségét is növeli.
Az elemzés szerint 2026-ban az AI-számítások kétharmadát már a használati célú futtatások adják majd. Ez továbbra is döntően adatközpontokban történik, és több mint 200 milliárd dollár értékű fejlett AI-chipet igényel. Az ipari robotok telepített állománya 5,5 millióra nőhet 2026-ban, 2030-ra pedig a roboteladások éves szinten elérhetik az egymillió darabot és a 20 milliárd dollár bevételt. Új chipgyártási technológiák jelennek meg 2026-ban, ezekre és más kulcstechnológiákra legalább 30 milliárd dollárt költhetnek a vállalatok a Deloitte számításai szerint.
Úgy vélik, az idén csaknem 100 milliárd dollár áramolhat a szuverén AI-kapacitások fejlesztésébe.
Az Egyesült Államokon és Kínán kívüli országok 2030-ra akár megduplázhatják hazai AI-kapacitásaikat, különösen az Európai Unió AI-szuverenitási törekvései miatt – írták.
