Török Gábor a Facebookon fejezte ki örömét az iránt, hogy már az országgyűlési választások előtt lehet arról beszélni, melyik választási eredményre mekkora valószínűség mutatkozhat.
A politikai elemző arra reflektált, hogy kijött a Partizán választási barométere, amely a szimulációnál mindig hét intézet (21 Kutatóközpont, Medián, Závecz Research, Nézőpont, IDEA, Publicus, Republikon) legfrissebb felméréseit veszi alapul.
Nem mellékesen a közvélemény-kutatási adatokból aggregált szimuláció ugyanezzel a módszertannal a 2022-es választásokat megelőző közvélemény-kutatások alapján a Fidesz győzelmi esélyét 80 százalékra tette.
Ezen alapulva így fest most az idei választások öt lehetséges kimenetele:
- Tisza-kétharmad (legalább 133 mandátum)
- Tisza sima többsége (100–132 mandátum)
- Nincs többség (senkinek sincs egyedül 100 mandátuma)
- Fidesz sima többsége (100–132 mandátum)
- Fidesz-kétharmad (legalább 133 mandátum)
Mindemellett a választási barométer szerint
nagyobb az esélye a Tisza Párt kétharmadának (21,6 százalék), mint egy sima Fidesz-többségnek (12,1 százalék). A legvalószínűbb Magyar Péterék abszolút többségen alapuló – nem kétharmados – győzelme (56,2 százalék).
Az elemző kifejtette,
személy szerint jelenleg lényegesen nagyobb esélyt adna a negyedik forgatókönyvnek (a Fidesz sima többségének), határozottan többet, mint az elsőnek (a Tisza Párt kétharmados győzelmének).
Egy másik posztjában Török elárulta,
a Tisza Párt kétharmadára 3 százalék esélyt, a Tisza sima többségére 40, a Fidesz sima többségére 45, míg a kormánypárt kétharmadára 2 százalék esélyt lát. Annak viszont, hogy senki sem szerez – 50 százalék plusz egy mandátummal – többséget, csak 10 százaléknyi valószínűséget ad az elemző.
Emlékezetes, a Medián friss felmérése arra jutott, a szavazókorú lakosság körében jelenleg a kihívó Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak a miniszterelnöki posztra, mint az inkumbens Orbán Viktort.
