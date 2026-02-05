Török Gábor a Facebookon fejezte ki örömét az iránt, hogy már az országgyűlési választások előtt lehet arról beszélni, melyik választási eredményre mekkora valószínűség mutatkozhat.

A politikai elemző arra reflektált, hogy kijött a Partizán választási barométere, amely a szimulációnál mindig hét intézet (21 Kutatóközpont, Medián, Závecz Research, Nézőpont, IDEA, Publicus, Republikon) legfrissebb felméréseit veszi alapul.

Nem mellékesen a közvélemény-kutatási adatokból aggregált szimuláció ugyanezzel a módszertannal a 2022-es választásokat megelőző közvélemény-kutatások alapján a Fidesz győzelmi esélyét 80 százalékra tette.

Ezen alapulva így fest most az idei választások öt lehetséges kimenetele:

Tisza-kétharmad (legalább 133 mandátum) Tisza sima többsége (100–132 mandátum) Nincs többség (senkinek sincs egyedül 100 mandátuma) Fidesz sima többsége (100–132 mandátum) Fidesz-kétharmad (legalább 133 mandátum)

Mindemellett a választási barométer szerint

nagyobb az esélye a Tisza Párt kétharmadának (21,6 százalék), mint egy sima Fidesz-többségnek (12,1 százalék). A legvalószínűbb Magyar Péterék abszolút többségen alapuló – nem kétharmados – győzelme (56,2 százalék).

Az elemző kifejtette,

személy szerint jelenleg lényegesen nagyobb esélyt adna a negyedik forgatókönyvnek (a Fidesz sima többségének), határozottan többet, mint az elsőnek (a Tisza Párt kétharmados győzelmének).

Egy másik posztjában Török elárulta,

a Tisza Párt kétharmadára 3 százalék esélyt, a Tisza sima többségére 40, a Fidesz sima többségére 45, míg a kormánypárt kétharmadára 2 százalék esélyt lát. Annak viszont, hogy senki sem szerez – 50 százalék plusz egy mandátummal – többséget, csak 10 százaléknyi valószínűséget ad az elemző.

Emlékezetes, a Medián friss felmérése arra jutott, a szavazókorú lakosság körében jelenleg a kihívó Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak a miniszterelnöki posztra, mint az inkumbens Orbán Viktort.