Thaiföld továbbra is bombázza a kambodzsai területeket, noha Donald Trump amerikai elnök egy nappal korábban bejelentette, hogy a két ország megállapodott a tűzszünetről. A kambodzsai védelmi minisztérium a Facebookon azt írta, hogy a thai hadsereg nem hagyott fel a katonai műveletekkel, és a támadások tovább folytatódnak.

Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnök a Trumppal folytatott telefonbeszélgetését követően Bangkokban arról beszélt a helyi sajtónak, hogy a határ menti konfliktusban egyelőre nem jött létre tényleges tűzszünet. A kormányfő hangsúlyozta: annak a félnek kell változtatnia a magatartásán, amely megszegte a korábbi tűzszüneti megállapodást, nem pedig annak, amelyet támadás ért. Később a Facebookon is megszólalt, ahol úgy fogalmazott, hogy Thaiföld addig folytatja katonai akcióit, amíg nem érzik, hogy megszűnne az országuk és lakosságuk elleni fenyegetés. Hozzátette, hogy a szombat reggeli katonai lépések már önmagukért beszélnek.

Donald Trump pénteken a Truth Social közösségi oldalon számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Hun Manet kambodzsai és Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnökkel, majd azt közölte, hogy a két ország beleegyezett abba, hogy már aznap estétől beszüntetik a harcokat. A bejegyzés ugyanakkor nem tért ki arra, hogy pontosan melyik időzónára vonatkozott a bejelentés.

A Thaiföld és Kambodzsa közötti közös határvidéken több ponton napok óta kiújultak az összecsapások. A konfliktus hátterében a két ország között évtizedek óta húzódó területi vita áll, amely időről időre fegyveres feszültséghez vezet.

A hivatalos adatok szerint a harcok következtében már több mint félmillió ember kényszerült elhagyni otthonát, a halálos áldozatok száma meghaladja a húszat, míg a sebesülteké több százra tehető. A térségben egyre súlyosabb humanitárius helyzet alakul ki, miközben a diplomáciai egyeztetések és a terepen zajló események továbbra sincsenek összhangban.