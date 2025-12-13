A 2026-os labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, ám a szervezők által meghirdetett jegyárak alapján a vb inkább egy luxus sporteseményre, mintsem a futball tömegeket megmozgató ünnepére emlékeztet.

A FIFA hivatalos kommunikációja szerint a legolcsóbb csoportmérkőzésekre már 60 dollártól lehet jegyet vásárolni, a valóságban azonban az árak gyorsan elszabadulnak. A kereslethez igazodó, úgynevezett dinamikus árazás miatt sok mérkőzésre már most több száz, sőt ezer dollárért kínálják a belépőket.

A legnagyobb presztízsű meccsek esetében különösen látványos az áremelkedés:

a csoportmeccsek jegyei jellemzően néhány száz dollárról indulnak,

a kieséses szakasz találkozóira ennél is jóval mélyebben kell a zsebbe nyúlni,

a világbajnoki döntő belépői pedig akár több ezer dollárba is kerülhetnek.

Egy olyan szurkoló, aki végig szeretné követni kedvenc válogatottját a tornán, a számítások szerint legalább 6 900 dollárt (nagyjából 2,4-2,5 millió forintot) fizetne csak a jegyekért. Ebben azonban még nincs benne az utazás, a szállás és az egyéb járulékos költségek összege.

A jegyárak hírére több nemzetközi szurkolói szervezet is élesen bírálta a FIFA döntését. A Football Supporters Europe szerint

az új rendszer szembemegy a futball hagyományaival, és gyakorlatilag kizárja az átlagos rajongókat a világbajnokság élményéből.

A kritikusok úgy látják, hogy a dinamikus árazás ugyan növeli a bevételeket, de közben elveszi a vb egyik legfontosabb elemét, a fanatikus, hangos, minden áron utazó szurkolói tömeget. Több országban, köztük Angliában és Skóciában már most attól tartanak, hogy a stadionokban inkább vállalati vendégek és tehetősebb turisták ülnek majd, nem pedig a hagyományos szurkolóbázis.

A jelenlegi árak alapján egy teljes világbajnoki túra jegyekkel, repülővel és szállással könnyedén több tízezer dollárba kerülhet. Emiatt sok szurkoló már most lemondott a helyszíni részvételről, és inkább otthonról követi majd az eseményeket. Bár a FIFA szerint az árképzés a piaci keresletet tükrözi, egyre többen gondolják úgy, hogy az áremelések hosszabb távon a foci hangulatát és közösségi jellegét is kikezdhetik - írja a CNN.