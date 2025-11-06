Új automatizált befektetési terméket vezetett be a Lightyear, a „Mixek” szolgáltatás révén a felhasználók automatizálhatják és személyre szabhatják a hosszú távú befektetéseiket. Minden Mixben egyedi kombinációkban helyezhetők el a részvények és alapok, így szolgálva konkrét pénzügyi célok elérését.

Így a felhasználók eszközök egy csoportját egy adott célhoz rendelhetik, egyedi súlyokat adhatnak meg minden egyes befektetéshez, és ismétlődő befizetéseket is beállíthatnak.

„A Mixekkel rendszeresen helyezhetünk el pénzt a tőzsdén, így könnyebb lesz szokást kialakítani a befektetésből – bárki könnyen belevághat, és hosszú távon kitarthat mellette. Az ügyfeleink széles körénél látjuk, hogy nagy igény van zökkenőmentes, automatizált befektetési megoldásokra: a megtakarításra összpontosítók egyszerű módot keresnek a vagyonuk gyarapítására. Olyan könnyen alkalmazható megoldások kellenek, amelyekkel a befektetők egyszerre több célra is befektethetnek, miközben mindent egy helyen kezelnek” – mondta Martin Sokk, a Lightyear vezérigazgatója és társalapítója.

Növelnék a pénzüket, de nincsenek jó megoldások

A Lightyear 500 magyar felhasználó körében végzett kutatása szerint jelentős igény mutatkozik a strukturált, célhoz kötődő befektetési megoldásokra. A megkérdezettek 70 százaléka jelölte meg a vagyongyarapítást legfontosabb célként, 67 százalék szeretne passzív jövedelemhez jutni, 48 százalék a nyugdíjas évekre tesz félre, míg a válaszadók 33 százaléka számára a korai nyugdíj (FIRE) elérése a cél.

Egy szélesebb körű európai kutatás azonban rámutatott, hogy a magyaroknak mindössze a 20 százaléka rendelkezik hosszú távú megtakarítási céllal, ami a legalacsonyabb arány az unióban. Annak ellenére, hogy 85 százalékuk szerint fontos a pénzügyi egészség,a magyarok értékelik az egyik legalacsonyabbra a pénzügyi tudásukat és képességeiket Európában. Csupán a megkérdezettek 18 százaléka érzi úgy, hogy ért a befektetésekhez, és 20 százalékuk nyilatkozott magabiztosan a nyugdíjrendszerekről – de a magyarok szeretnének az egyik legtöbbet tanulni és fejlődni.

„Azzal, hogy a stratégiai befektetés terén levesszük a felhasználók válláról az adminisztráció és a vesződség terhét, remélhetőleg még többen kapnak kedvet a vagyonuk gyarapításához” – húzta alá Martin Sokk.

Balogh Petya, a STRT Holding Nyrt. igazgatósági elnöke hozzátette, hogy a kutatások szerint a magyar befektetők a megtakarításukból strukturált, hosszú távú stratégiák mentén szeretnének vagyont építeni, de ehhez gyakran nincs meg a szükséges tudásuk és képességük. A rendszeres befektetések automatizálásával az emberek következetességet tanulnak, és ez a hosszú távú pénzügyi siker egyik legfontosabb tényezője.