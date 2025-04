Sok lakossági állampapír befektető ébredhetett csütörtökön azt látva, hogy akár több százezer forinttal csökkent az állampapír számlájának az egyenlege. Szerencsére nincs baj, senkit nem raboltak ki az Államkincstáron keresztül, happy end a magyarázat a történetre.

Szóval a lényeg, hogy nem veszett el pénz, nem érte kár a befektetőket. Egyszerűen arról van szó, hogy április 22-én (jövő kedden) több állampapírnak is esedékes a kamatfordulója, előtte azonban az utolsó munkanap április 17-e (ma) és ma számolják el és írják jóvá a kamatokat.

Mint arról az Economx is beszámolt, április 22-re esik két Prémium Állampapír (mindkettő 2032-ben jár le) sorozat kamatfizetése is. De emellett kamatot kapnak a 2027-es lejáratú Fix Magyar Állampapír tulajdonosok is, illetve az egyik intézményi (de magánszemélyek által is tartható) kötvény is kamatfordulóhoz ér.

A magyarázat a hirtelen megcsappant egyenlegre az, hogy egy munkanappal az április 22-i kamatforduló előtt, azaz ma a kamat összege már nem látszik az egyenlegen, mivel annak épp most zajlik a jóváírása. Ezért mutat az egyenleg az eddiginél kevesebbet: csak annyit, amennyiért a szóban forgó kötvény kamat nélkül eladható, vagyis a névérték 99 százalékát.

Jó kérdés, mégis hogyan tünteti fel a kamatokat a kincstár a mobilos és webes applikációban? Nagyon egyszerű, tételezzük fel, hogy valaki egy éve egymillió forintért állampapírt vett, aminek a példa kedvéért 7 százalék az éves kamata. Tehát az éves kamat 70 ezer forint, ezt a kincstár elosztja a következő kamatfizetésig lévő napok számával (illetve esetenként 360-al) és ezeket a kamatokat naponta hozzáírja az egyenleghez. A példa alapján ez 194,44 forint naponta. Erre azért van szükség, hogy az ügyfél két kamatfizetés közben is eladhassa a szóban forgó állampapírját és az őt addig megillető kamatoktól ne essen el.

Az állampapír megtakarítóknak annyit érdemes tudni, hogy az egyenlegük hamarosan visszaáll a szerdai állapotra, annyit türelemre van csak szükség, amíg a felhalmozott kamatot jóváírják az ügyfélszámlákon, ami utána már a szabadon felhasználható egyenlegnél jelenik meg.

A mai eset több százezer megtakarítót érinthet, hiszen mind a Fix, mind a Prémium Állampapírokban rengeteg ügyfélnek van pénze. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint az érintett állományok így néztek ki március 31-én: