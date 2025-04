Aggodalommal készültek a tőzsde befektetők az amerikai gazdaság felszabadításának a napjára, amelyen Donald Trump bejelenti átfogó kereskedelempolitikai intézkedéseit és végre tudatja a világgal, hogy a jövőben az Egyesült Államok pontosan milyen mértékű büntetővámokkal kíván majd sújtani egyes országokat.

Voltak olyan enyhén optimista vélekedések is, hogy az amerikai elnök tegnapra beharangozott tájékoztatóján nem tud majd olyat mondani, amit a piac már ne árazott volna be és a bizonytalanság eloszlatása még jót is tehet a tőzsdéknek. Nem jött be.

Bár az elnök beszédének megkezdésekor az akkor már bezárt amerikai tőzsdék indexeinek határidős árfolyamai először felfelé mozdultak el, azonban ez gyors zuhanásba váltott, amikor kiderült, mit is tartalmaznak pontosan az új intézkedések. A világ szinte összes országára kivetett új vámokról szóló beszámolónkat itt olvashatja.

Ma reggelre már a határidős jegyzések 2,5 – 3 százalék körüli mínuszokat mutatnak a nagyobb amerikai tőzsdék esetében, s egy csomó amerikai részvény árfolyama tegnap a zárás utáni kereskedésben hatalmas esést mutatott. A Tesla 8, az Amazon 6, az Apple 7 százalékot esett. A piacok első reakciója alapján egyébként a mostani intézkedések legnagyobb vesztesei az amerikai cégek lehetnek.

Az eladási hullám végigsöpört az ázsiai tőzsdéken is. A japán Nikkei index 2,77 százalékkal került lejjebb, a hongkongi Hang Seng index 1,5 százalékkal került lejjebb.

Ugyanakkor a piac a jelek szerint első körben talált nyerteseket is, amelyeket a felvázolt új kereskedelmi világrend kedvezően érint. Miután az ázsiai gyógyszergyártó cégek meglepetésre nem kaptak külön extra vámot (az általános 10 százalékon felül) ezért például számos indiai gyógyszergyártó cég árfolyama felfelé mozdult el. Az indiai textilipari papírok is jól szerepeltek, hiszen a nagy versenytársnak számító vietnami cégeket ezentúl extra nagy vámok fogják sújtani.

De ott vannak a maláj kesztyűgyártó cégek is, amelyeknek jót tehet, hogy kínai versenytársaikat mostantól 104 százalékos vámtétel fogja sújtani, részvényeik emiatt szintén emelkedtek. Dél-Koreában a geopolitikai feszültségek kiéleződésére számítva a védelmi iparágban érdekelt cégek részvényei emelkedtek.

Kép: Reuters , Brendan McDermid

Az európai tőzsdék szintén negatív tartományban kezdték a napot. A Stoxx 600 Europe index 1,8 százalékos mínusszal indította a napot, a német DAX index 2,5 százalékkal járt alacsonyabban előző napi záróértékénél röviddel a nyitást követően. Az európai piacokon az idegenforgalmi cégek, a technológia, az építőipar, a bankok és a pénzügyi szolgáltatások szektorában érdekelt részvények több mint 2 százalékkal estek, míg a közüzemi cégek és az élelmiszeripar mérsékelt növekedéssel kilógott a sorból a CNBC szerint.

A Stoxx Autos index 2,14 százalékkal került lejjebb, köszönhetően az Egyesült Államokba importált járművekre egységesen kivetett 25 százalékos vámtételnek.

Az arany árfolyamát első reakcióként új csúcsra, unciánként 3166 dollár fölé rántották első reakcióként a biztonságos menedéket kereső befektetők, s ez szinte mindenhol segített az aranybányászatban érdekelt cégek részvényeit. Eközben a dollár gyengült a főbb devizákkal szemben. Az euró/dollár keresztárfolyam 1,3 százalékkal került feljebb.