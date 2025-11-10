Erős indexemelkedéssel indult hétfőn a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon az amerikai kormányzati leállás lehetséges befejezésének köszönhetően.

A STOXX 600 index 0,83 százalékkal, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 1,48 százalékkal kezdett magasabban.

Londonban az FTSE 100 index 0,80 százalékkal,

a frankfurti DAX index 1,62 százalékkal,

a CAC 40 index Párizsban 1,16 százalékkal nyitott erősebben.

Milánóban az FTSE MIB index 1,27 százalékos,

a madridi IBEX 35 index 1,13 százalékos emelkedéssel kezdte a napot.

Erős indexemelkedéssel nyitottak hétfőn a főbb európai értékpapírpiacok, miután a globális befektetői hangulat javult az Egyesült Államok kormányzati leállásának (shutdown) lehetséges befejezésének köszönhetően. Ennek nyomán már az ázsiai tőzsdék és az amerikai határidős indexek is erősödtek, jelezve a befektetői kockázatvállalási hajlandóság visszatérését.

Az olaj ára kéthetes mélypontról ismét emelkedett, részben az amerikai kormányzati megállapodás kilátása, részben az OPEC és az IEA heti piaci jelentéseivel kapcsolatos várakozások miatt. Az olajpiaci szereplők emellett továbbra is figyelemmel kísérik az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók hatását, illetve az ázsiai vásárlók, különösen Kína és India forrásdiverzifikációs lépéseit.

A WTI nyersolaj ára 0,81 százalékkal ment feljebb, hordónként 60,32 dollárra, a Brent jegyzése 64,08 dolláron áll, 0,71 százalékos emelkedéssel.

Az arany spot ára 1,89 százalékkal emelkedett, unciánként 4076,57 dollárra. A dollárindex 0,03 százalékkal áll alacsonyabban 99,57 ponton. Az eurót 0,03 százalékkal jegyzik erősebben, 1,1571 dolláron.