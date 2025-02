A régiós devizákkal együtt nagyot menetelt a héten a forint, bár a 400-as lélektani szint áttörése nem sikerült, panaszra nem lehet ok, az öt kereskedési nap alatt összesítve 0,73 százalékkal ereszkedett az euró-forint árfolyama, amely végül 401,2-n állapodott meg. A jó hír, hogy a jelek szerint az ukrajnai háború rendezésére tett lépések eredményesek lehetnek, ezzel együtt kitart a risk-on (kockázatvállaló) hangulat, ennek mentén pedig rég nem látott erős hónap van a közép-európai devizák mögött.

A hogyan tovább már valamennyire véleményes, simán benne van, hogy jóideig nem látunk ilyen alacsony euró-forint kurzust, hiszen azok a kockázatok továbbra is velünk vannak, amelyek szeptembertől az év végéig nyomás alatt tartották a magyar fizetőeszközt.

A héten mindenesetre 4 hónapos rekordok dőltek, a forint stabil teljesítményét a dollár gyengélkedése is támogatta.

A BUX indexre is jó hatással volt a háború esetleges lezárásának esélye, történelmi csúcson is járt a mutató, pénteken viszont megérkezett a korrekció a BÉT-re. Az OTP részvények árfolyama 1,2 százalékkal csökkent, a pénzintézet a héten bejelentette, hogy lezárult a második sajátrészvény visszavásárlási programja, miután a 60 milliárd forintos limetet elérték a bank részvényvásárlásai.

A Telekom piacán kitartott a lendület, volatilis mozgások mellett 1,7 százalékos heti pluszra volt képes a részvény. A nagy kérdés, hogy mit akar a piac most a Telekom-papírokkal, miután a célárfolyamot megközelítette a kurzus, így az árfolyam növekedése elméletileg limitált (másrészt azért is az, mert az inflációs pálya már csak szerény áremelést tesz lehetővé), így könnyen lehet, hogy már „csak” az osztalékért érdemes tartani a telco-papírt, amely a várakozások szerint 10 százalék feletti osztalékhozammal kecsegtet.

A blue chip papírok közül a Richter tulajdonosok örülhettek leginkább, az árfolyam 2,9 százalékos meneten van túl. De nem panaszkodhattak a Mol-befektetői sem, a heti plusz a pénteki korrekció ellenére 2,3 százalék lett, az árfolyam pedig hosszú idő után ideiglenesen újra 3000 forint felett is járt.

A Financial Times értesülése szerint az év második felére csúszhat a Shein elsődleges nyilvános részvénykibocsátása (IPO). A döntés mögött Donald Trump kormányzati döntése állhat, amely a csekély értékű árucikkek vámmentességét törli el az Egyesült Állaomkban, ennek az importszabálynak a szigorítása egyértelműen kedvezőtlen a Sheinnek.

A várakozások feletti negyedéves számokról jelentett a Siemens, a bevétel 18,4 milliárd euróra nőtt, amihez 52 százalékkal 3,9 milliárd euróra emelkedő profit is társult, utóbbit egy egyszeri tétel, az Innomotics eladása is segítette 2,1 milliárd eurós profit-hozzájárulással.

Szintén a konszenzus felett teljesített a The Coca-Cola Co. Az italgyártó globálisan a kereslet emelkedéséről számolt be, ami 11,5 milliárd dolláros negyedéves árbevételt eredményezett, ebből 2,2 milliárd dollár maradt adózott nyereségként.

Menetel az Airbnb, a legutóbb lezárt negyedévük 765 millió dollár nettó profittal zárult, köszönhetően az erős foglalási számoknak.

Így zártak a héten a legfontosabb eszközök (heti elmozdulás):