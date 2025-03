Brutális első negyedévet zárhat hétfőn a magyar részvénypiac, ha a hónap utolsó napján nem történik nagyobb kilengés a tőzsdén, a BUX 16 százalékos emelkedéssel fejezheti be az év első három hónapját.

Az igazán jó hír, hogy a magyar részvénybefektetőket annyira elkényeztette a piac, hogy szinte nehezebb volt rosszul teljesítő portfóliót összeállítani, mint egy olyat, ami felülmúlta az indexet. Az Economx összeállítása szerint 8 részvény árfolyama emelkedett nagyobb mértékben az év elejétől, mint a BUX.

Brutális tempóra váltott a 4iG

A lista élén magasan a 4iG áll, ez most az egyik legizgalmasabb befektetői sztori a BÉT-en. Több bejelentés is érkezett az informatikai-távközlési vállalattól, pörögnek az események a 4iG-nél, mindez meg is látszik az idén 86 százalékkal emelkedő árfolyamon.

Csütörtökön az Egyesült Államok egyik legnagyobb hadiipari beszállítójával tárgyalt Jászai Gellért, a 4iG elnöke, bemutatva az L3Harris Technologiesnak a 4iG Space and Defense Technologies divíziójának a védelmi digitalizációval és a műholdas kommunikációval kapcsolatos terveit. Konkrétumok egyelőre nincsenek, de kínálkozik lehetőség az együttműködésre, a tárgyalások folytatódnak.

A hét elején a Boeing képviselői adták a kilincset Jászainak, aki amellett, hogy a 4iG elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős nagykövete is. A program sűrű, a menedzser márciusban Elon Muskkal is megbeszéléseket folytatott, itt is a 4iG űripari stratégiája volt a közös nevező.

Sorra szállítja a jó híreket az Alteo

A dobogó második helye az Alteoé, amely már tavaly is kiugró hozamot szállított a buy-and- hold stratégiát követő részvényeseinek, de 68 százalékot kereshetett bárki, aki 2025 elején látott fantáziát az Alteo papírokban. Az energetikai vállalat január elején tett közzé új, ötéves stratégiát, a lendület a részvény piacán azóta is kitart, sőt egyre nagyobb a vételi erő. Az árfolyam emelkedését a céláremelések is támogatták, illetve az Erste és az MBH Bank célárát már jócskán meg is haladta a kurzus.

A rekordnak számító 105,6 milliárd forint árbevétel mellett 10,2 milliárdos nyereséggel zárta a 2024-es üzleti évet az Alteo. A cég részvényeinek árfolyama pénteken a 6900 forintot is megközelítette, vélhetően annak a hírnek köszönhetően, hogy a Mol egy 40 megawattóra kapacitású villamosenergia-tároló rendszert épít Tiszaújvárosban. Ez lesz az ország legnagyobb akkumulátoros tárolója és támogatni fogja az országos átviteli hálózatot, a projekt kereskedelmi részét pedig az Alteo viszi majd.

Ez már osztalékrali, kilőtt az ANY

Nem ismeretlen terep az ANY Biztonsági Nyomdának sem a magyar tőzsde dobogója. A társaság részvényei jelenleg 48 százalékkal érnek többet, mint az év elején, részben a bejelentett osztaléknak köszönhetően. A vállalat a tavalyi nyereség terhére részvényenként 450 forint osztalék kifizetését javasolta a közgyűlésnek, ez a pénteki árfolyamhoz képest 7 százalék feletti osztalékhozamnak felel meg.

A blue chip papírok közül a Magyar Telekom részvények nyújtották a legjobb teljesítményt 37 százalékos árfolyam-emelkedéssel. A többi vezető részvény így teljesített:

OTP: 19,9 százalék

Mol: 8 százalék

Richter: 0,1 százalék