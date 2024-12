Nehéz időkre kell felkészülni nyárig egész Európában

Az amerikai gazdaság és a tőzsde is erős maradhat jövőre a Bank of America elemzői szerint. Az év első felében az erős dollár uralja majd a piacokat, azonban nyáron fordulat jöhet és az addig szenvedő európai tőzsdék is magukra találhatnak majd.