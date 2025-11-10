A relatíve magas hazai reálkamat és – más régiós devizákkal összevetve – kedvezőbb kamatkörnyezet nagy erőkkel támogatja a forintot.
Az eurót reggel hét órakor még 384,55 forinton jegyezték, a dollár 332,54 forinton állt 332,21 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 412,67 forintra csökkent 413,21-ről.
Délelőtt 10 és 11 órakor
a forint már a 383-as szintet ostromolta az euró ellenében, de innen már jött egy kisebb visszapattanás.
Az év eleje óta a forint egyébként 6,6 százalékkal erősödött az euróval szemben, 16,4 százalékos nyereségre tett szert a dollár és 1,3 százalékosra a svájci frank ellenében.
Érdemes megjegyezni, hogy a folyó fizetési mérleg helyzete javuló tendenciát vett, így nem csoda, hogy a devizapiaci hangulat is pozitívabb lett. Hozzájárulhatott az optimizmushoz az Orbán –Trump találkozó után bejelentett, „amerikai–magyar pénzügyi védőpajzsról” szóló néhány nyilatkozat is, habár nem igazán derült ki, hogy pontosan miről is van szó.
Egyébként a régió összes szuverén fizetőeszközét az elmúlt fél évben az erősödés jellemezte.
Az elemzők szerint a forintnak van még tere az erősödésre – különösen, ha a pozitív fundamentumok fennmaradnak. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az erősödés lendülete akár meg is állhat: technikai jelzők (pl. RSI) már túlhúzottságra utalnak. Az importőröknek és devizakitettséggel rendelkező szereplőknek érdemes tehát óvatosnak lenniük.
