A forint árfolyama csütörtök reggel is stabilan alakult a nemzetközi devizapiacon. Az euró jegyzése 384,56 forinton állt, gyakorlatilag megegyezve az előző esti 384,58 forintos értékkel. A dollár valamelyest erősödött, 331,74 forintról 332,03-ra drágult, míg a svájci frank jegyzése 416,22 forintról 415,49 forintra süllyedt.
A mozgások minimálisak, ami arra utal, hogy a piac kivár a következő makrogazdasági adatok megjelenéséig.
November eleje óta a forint összességében erősödő tendenciát mutat: az euróval szemben 0,9, a dollárral szemben 1,3, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal áll jobban – írta az MTI.
A szakértők szerint a hazai fizetőeszköz teljesítményét jelenleg a nemzetközi kamatvárakozások és a kockázatvállalási hajlandóság alakulása határozza meg, miközben a piac figyelme a Magyar Nemzeti Bank következő lépésére irányul.
