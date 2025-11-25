Egy százalék közeli indexemelkedéssel fejezték be a keddi kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok. A STOXX 600 index 0,93 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,83 százalék emelkedéssel fejezte be a napot. Londonban az FTSE 100 index 0,82 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,97 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,83 százalékkal végzett magasabban. Milánóban az FTSE MIB index 0,92 százalékos, a madridi IBEX 35 index 0,88 százalékos erősödést mutatott a keddi tőzsdenap végén

A főbb európai részvénypiacok kedden folytatták a hétfőn megkezdett stabilizációt, miközben a befektetők a friss geopolitikai hírekre, az amerikai kamatvárakozásokra és a nyersanyagpiacok esésére figyeltek.

Globálisan a részvénypiacok fellendülését a Fed kamatcsökkentési várakozások fűtötték:

a CME FedWatch Tool szerint 81 százalék az esélye egy negyed százalékpontos vágásnak decemberben, szemben az egy héttel ezelőtti 42,4 százalékkal. Az MSCI All-World index harmadnapja emelkedett a technológiai szektort magával ragadó mesterséges intelligencia (MI) boomnak köszönhetően – élén a 4 ezer milliárd dolláros piaci tőkeérték-küszöböt ostromló Alphabet papírjával.

Európában nagy befektetői kereslet mutatkozott nyersanyag- és építőipari részvények iránt:

a német építőipar 2022 márciusa óta nem tapasztalt mennyiségben kapott új megrendeléseket szeptemberben.

Ezzel szemben a utazási és szabadidős index a sereghajtók között zárt, miután az easyJet diszkont légitársaság negyedéves eredménye – bár meghaladta a várakozásokat – gyenge kilátásokat és költségnövekedést jelzett előre a téli menetrendre; a papír több mint három százalékkal esett.

Pozitív meglepetést okozott

az ABN Amro holland bank: a vezérigazgató, Marguerite Berard létszámcsökkentéssel és költségoptimalizálással 2028-ra legalább 12 százalékos saját tőkehozamot, valamint 55 százalék alatti költség/bevétel arányt ígért; a részvények 5 százalékot emelkedtek.

Ellenpéldaként

a Thyssenkrupp Nucera elektrolízis-specialista árfolyama Frankfurtban több mint 7 százalékkal zuhant a csalódást keltő éves adatok és a borús 2026-os árbevételi előrejelzés miatt.

A kőolajárak meredeken zuhantak kedden a lehetséges ukrán-orosz békemegállapodás hírére, amely feloldhatja a szankciókat és növelheti az orosz kínálatot.

A Brent és a WTI ára egyaránt két és fél százalékos eséssel öthetes mélypontra került. Hosszabb távon az olajárak idén meredeken csökkentek, és negyedik egymást követő havi visszaesésre készülnek, miközben a globális termelés a keresletet meghaladja. Az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj ára 2,35 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben, hordónként 57,45 dolláron, a Brent ára pedig 2,11 százalékkal ment lejjebb 62,03 dollárra.

Az arany ára nem sokat változott kedden, a novemberi közel három százalékos havi pluszban maradt, miután hétfőn két százalékot ugrott. A spot jegyzés 0,08 százalékkal állt magasabban az európai piaci záráskor unciánként 4139,10 dolláron.

A dollárindex kedden 100 pont alá csúszott a gyenge gazdasági adatok, a kiskereskedelem lassulása, a foglalkoztatási visszaesés, valamint a jegybankárok enyhítésre utaló nyilatkozatai nyomán. A hónapban a dollár minden fő devizával szemben erősödött, a kínai jüan kivételével. Hosszabb távon a dollár a relatív amerikai gazdasági fölény miatt stabil maradhat 2026-ban is, de a kamatvágások nyomást gyakorolnak rá. A dollárindex 0,33 százalékkal áll alacsonyabban 99,88 ponton.

Az euró kedden 1,16 dollár fölé emelkedett, ami a legerősebb szintje november 18. óta, mivel a befektetők a vártnál gyengébb amerikai gazdasági adatok hatására eladták a dollárt. Az euró jegyzése 0,40 százalékkal ment feljebb 1,1566 dollárra.