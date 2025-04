Nagy zakót kaptak a múlt héten a részvénypiacok, ahonnan csak részben sikerült korrigálnia a tőzsdéknek. Ráadásul nincsenek könnyű helyzetben a magánbefektetők, hiszen nagyon nem mindegy, hogy magyar vagy amerikai részvényekbe fektettek be.

Itthon a BUX 8,7 százalékos pluszban van az év eleji árfolyamhoz képest, ezzel szemben az S&P 500 index mínusz 7,9 százalékon áll. Hozzá kell tenni, az amerikai piacok (elsősorban a varázslatos hetek lefordulása miatt) már február óta alulteljesítők az európai és a magyar tőzsdékhez képest.

Vegyes a kép a hazai részvényalapoknál

Összegyűjtöttük, hogy milyen teljesítményre voltak képesek az év elejétől a hazai részvényalapok. Külön értékeltük a forintos, illetve a dolláros alapokat. Utóbbinál a dollár kitettség azt jelenti, hogy az alap eszközeinek nagy része dollárban denominált befektetésben van és az alap teljesítményére befolyással van a dollár árfolyamváltozása is. A befektetési jegyek devizaneme (amilyen devizában azok megvehetők) ettől függetlenül nem csak dollár, hanem euró és forint is lehet.

A kép meglehetősen gyászos az április 14-i, illetve a 11-i adatok alapján. A BUX-nál jobb teljesítményre csak egy részvényalap volt képes: az Eurizon Közép-európai Részvény Részalapja közel 11 százalék hozamot ért el 2025-ben. Összesen 9 forintos alap volt képes árfolyam-növekedésre, hatnak viszont negatív a teljesítménye.

Így fest a forintos részvényalapok teljesítménye idén (százalékban):

Eurizon Közép-európai Részvény Részalap 10,8

BUX ETF 8,1

Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap 7,7

Eurizon Indexkövető Részvény Részalap 7,6

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat 6,7

Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap 6,3

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap 5,9

Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat 5,5

Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat 5,2

Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja -6,2

ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja -6,4

OTP Fundman Részvény Alap B sorozat -7,6

OTP Fundman Részvény Alap A sorozat -7,9

Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A -13,7

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja -14,9



Az idén legjobban teljesítő Eurizon Közép-európai Részvény Részalap elsősorban cseh, lengyel és magyar papírokból állította össze a portfólióját, az egyes részvények a regionális jelentőségüknek megfelelő arányt kaptak.

Rontotta a képet a gyenge dollár és az amerikai tőzsdék

A befektetésekkel kapcsolatban általában jól működik a diverzifikálás, nem csak a különböző eszközosztályok, de a devizák között is. Az idei év azonban ilyen szempontból erős kivétel, nagyon gyengén állnak a dollárkitettséggel rendelkező hazai részvényalapok. A BAMOSZ összehasonlító oldaláról 14 dolláros alapot néztünk meg, ebből egy sem ért el pozitív teljesítményt, a lista végén szereplő alap pedig 18,5 százalék mínuszban van.