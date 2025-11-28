Az alapot most hibrid módon forgalmazzák: a befektetési jegyek hagyományos módon és tokenizált egységeken keresztül is elérhetők. Az alap elosztott főkönyvi technológiát és a nyilvános Ethereum blokkláncot használja a befektetési jegyek átlátható nyilvántartásához és a tranzakciók visszakövethetőségéhez.

A blokklánc-technológia használata számos előnyt jelent a befektetők és a forgalmazók számára: azonnal teljesülnek a megbízások, és éjjel-nappal lehet adni-venni a tokeneket. A befektetők új generációi részéről valószínűleg elvárás lesz ez a technológiai megoldás.

Az Amundi folyamatosan fejleszti és bővíti tokenizációs kezdeményezéseit, hogy elébe menjen ügyfelei gyorsan változó igényeinek. Egyelőre az alap Magyarországon még nem elérhető.