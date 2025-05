Meghaladta a 107 milliárd forintot az AutoWallis csoport első negyedéves árbevétele, ezzel 20 százalékkal sikerült felülmúlni 2024 azonos időszakát. A nagykereskedelmi szegmens teljesítménye csak 3 százalékkal nőtt, a bevételek bővülését igazából a kiskereskedelem (+40 százalék) és a mobilitási szolgáltatások (+38 százalék) üzletágak segítették. A nagykereskedelmi üzletág visszafogott teljesítménye mögött két Opel modell időben elcsúszó piaci bevezetése állt, ez a hatás a folyó negyedévben már pozitívumként jelentkezhet.

A 20 százalékos bevételnövekedést árnyalja, hogy az eladott gépkocsik beszerzési értéke is nőtt, nem is kevéssel, 21 százalékkal. A költségsoron még egy jelentős emelkedés látható, a személyi jellegű kiadások 45 százalékkal nőttek a cégcsoportnál, de a dolgozói létszám is nagyobb lett 37 százalékkal. Az egyébként rekordot jelentő árbevétel megugrását nagyban segítették a közelmúltban lezárt akvizíciók (a cseh Milan Kral Group, valamint az NC Auto felvásárlása) és üzletfejlesztések.

A társaság a negyedévben elszámolt egy 772 millió forintos egyéb ráfordítást is, így működési eredmény (EBIT) soron már csak 1,55 milliárd forintot mutatott ki, ami 56 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. A nettó profit 57 százalékkal csökkent a tavalyi bázishoz képest: 639 millió forintra.

A működési környezet kifejezetten gyenge volt a negyedévben, hiszen az uniós piacokon 1,9 százalékkal csökkentek az újautó eladások. Ezzel szemben a magyar tőzsde autós cégének sikerült 1,8 százalékkal több, 11 ezer 814 autót értékesíteni. A bevételek 64 százaléka származott külföldről.

A cég közleménye szerint a profitszámok romlása (EBITDA soron 31 százalékos csökkenést mutattak ki, amely eredmény így 3,3 milliárd forintra mérséklődött) az alábbiakkal magyarázható:

vámintézkedések piaci hatásainak kiszámíthatatlansága

növekedést segítő fix költségek emelkedése

működési költségek emelkedése

Az AutoWallis csoport értékesítési számainak alakulása üzletágak szerint. Forrás: cégközlés

Ormosy Gábor, az AutoWallis csoport vezérigazgatója az eredmény értékelésekor elmondta, hogy az idei év első negyedévének gyártói kampányai elmaradtak a tavalyi év kimagasló támogatásaitól, és az iparágat kiemelten sújtó globális kereskedelempolitikai intézkedések bizonytalansága is meghatározó volt az első negyedévben, ugyanakkor az elmúlt időszakban lezárt akvizíciók és üzletfejlesztések hatása már pozitívan befolyásolta a vállalat eredményét.

A hétfői kereskedés első órájában az AutoWallis részvények árfolyama 1,8 százalékkal csökkent.