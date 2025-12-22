A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény. Az Árukereső friss felmérése szerint a magyarok érzelmei erősen megoszlanak: míg minden negyedik ember kifejezetten élvezi a készülődést, legalább ugyanennyien stresszelnek vagy idegesek lesznek tőle. A legtöbben az idén is igyekeznek tartani a tavalyi költségkeretet, de a minőséget tartják a legfontosabb szempontnak a tökéletes ajándék megtalálásakor.

A kutatás szerint a vásárlók

  • 25,95 százaléka élvezettel, 
  • 24,8 százaléka stresszel, 
  • 21,17 százaléka pedig kifejezetten idegesen áll a karácsonyi ajándékvásárláshoz, 
  • míg 28,07 százaléka közömbös a folyamat iránt. 

Érdekes, hogy a felnőtté válással együtt mintha az ajándékvásárlás élvezete is kopna:

  • míg a 18 és 24 év közöttiek közel 44 százalék örömmel kutat meglepetések után, 
  • addig a 25 és 34 év közöttiek közel 60 százaléka stresszel vagy ideges miatta. 

Hiába keres valaki több mint 1 millió Ft-ot, jobban stresszel mint az, akinek a fizetése 250 ezer és 400 ezer közé esik.

A kiadások tekintetében a többség óvatos:

  • 56,43 százalék hasonló összeget tervez költeni, mint tavaly, 
  • 31,03 százalék inkább spórolna, 
  • és mindössze 12,54 százalék számít magasabb kiadásra. 

A kor hatással van a döntésre, ugyanis

  • a 25-34 év közöttiek költenének a leginkább többet (közel 37 százalék), 
  • miközben a náluk fiatalabb és idősebb generációk is inkább a tavalyi értékeket céloznák meg.

Ez összefüggésben lehet az adott generáció keresőképességével: már nagyobb a bevételük, de még nem kell családra, hitelre vagy egyéb költségekre gondolniuk.

A havi jövedelem szempontjából

  • a legnagyobb arányban (41,72 százalék) azok költenének idén többet, akik 250 ezer Ft-ot vagy annál kevesebbet keresnek; 
  • nagyobb százalékban tennék ezt, mint azok, akik 1,25 millió Ft-ot kapnak havonta (36,63 százaléka).
  • A vásárlók több mint fele (52,73 százaléka) a havi fizetésből fedezi az ajándékokat, 
  • 24,71 százalék megtakarításokból gazdálkodik, 
  • és csak 2,59 százaléka fordul hitelhez. 

A költési keretek széles skálán mozognak:

  • a legtöbben 16 000 és 50 000 forint közötti összeget szánnak az ünnepi ajándékokra (24,63 százaléka),
  • de közel minden tizedik válaszadó (8,95 százaléka százaléka) akár 160 000 forint felett költ. Ebben a kategóriában a 35 és 44 év közöttiek domináltak, akik közel 61 százaléka a havi fizetéséből finanszírozná a karácsonyi meglepetéseket. 

Az arányok szinte megegyeznek korosztályonként, pár érdekességgel. A 18 év alattiak közel harmada máshogy szerzi be ajándékát és negyede még el sem gondolkozott ezen, miközben a 18 és 24, valamint a 65 év felettiek körében valamennyire népszerűbb a megtakarítás a többi korosztályhoz képest közel 35 százalékkal.

A havi jövedelem tekintetében

  • 900 ezer Ft-ig a bevétel növekedésével annak az aránya is nőtt, hogy ki használja fel havi fizetését az ajándékok beszerzésére, majd ez elkezd csökkenni.
  • Az 1,25 milliót vagy annál többet keresők között szinte egyenlő mértékben oszlik meg, hogy havi fizetést, megtakarítást vagy nem fizetős opciót választanak.

A döntés legfontosabb tényezője továbbra is a minőség (41,31 százalék), amely messze megelőzi az árat (25,73 százalék) és a termékértékelést (6,29 százalék): érthető okokból egyedül a 18 év alattiak azok, akiknél az ár dominált a válaszadók közel felénél.

A karácsonyi vásárlás legnagyobb nehézségei között

  • az „egyedi ajándékok kitalálása” áll az első helyen (28,63 százalék).
  • Sokan panaszkodnak a magas árakra (25,52 százaléka),
  • a hosszú sorokra (12,12 százalék)
  • és a határidő miatti stresszre (10,11 százalék). 

„A karácsonyi ajándékvásárlás érzelmi hullámvasút: egyszerre szeretünk adni, miközben a döntések és a kiadások sokakat megterhelnek. A kutatásunk azt mutatja, hogy a magyar vásárlók egyre tudatosabbak, ugyanis a minőséget keresik, előre terveznek, és igyekeznek elkerülni a felesleges stresszt. A cél számukra az, hogy az ünnep valóban örömről szóljon. Ebben pedig idén is megbízható partner az Árukereső.hu” – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.

Ilyen lesz a karácsony: költekezés, stressz és sokaknál a hitel is becsúszik a fa alá

Az idei karácsony a megszokottnál jóval drágább, az infláció pedig komoly nyomást helyez a fogyasztók költségvetésére. A magyarok átlagosan 129 ezer forintot költenek az ünnepekre, és egyre többen nyúlnak hitelhez, hogy finanszírozni tudják az ajándékokat és a nagyobb értékű vásárlásokat. Bár a karácsonyi hangulatról kevesen mondanának le, a kölcsönből fedezett ünneplés könnyen januári megszorításokhoz vezethet.