A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény. Az Árukereső friss felmérése szerint a magyarok érzelmei erősen megoszlanak: míg minden negyedik ember kifejezetten élvezi a készülődést, legalább ugyanennyien stresszelnek vagy idegesek lesznek tőle. A legtöbben az idén is igyekeznek tartani a tavalyi költségkeretet, de a minőséget tartják a legfontosabb szempontnak a tökéletes ajándék megtalálásakor.
A kutatás szerint a vásárlók
- 25,95 százaléka élvezettel,
- 24,8 százaléka stresszel,
- 21,17 százaléka pedig kifejezetten idegesen áll a karácsonyi ajándékvásárláshoz,
- míg 28,07 százaléka közömbös a folyamat iránt.
Érdekes, hogy a felnőtté válással együtt mintha az ajándékvásárlás élvezete is kopna:
- míg a 18 és 24 év közöttiek közel 44 százalék örömmel kutat meglepetések után,
- addig a 25 és 34 év közöttiek közel 60 százaléka stresszel vagy ideges miatta.
Hiába keres valaki több mint 1 millió Ft-ot, jobban stresszel mint az, akinek a fizetése 250 ezer és 400 ezer közé esik.
A kiadások tekintetében a többség óvatos:
- 56,43 százalék hasonló összeget tervez költeni, mint tavaly,
- 31,03 százalék inkább spórolna,
- és mindössze 12,54 százalék számít magasabb kiadásra.
A kor hatással van a döntésre, ugyanis
- a 25-34 év közöttiek költenének a leginkább többet (közel 37 százalék),
- miközben a náluk fiatalabb és idősebb generációk is inkább a tavalyi értékeket céloznák meg.
Ez összefüggésben lehet az adott generáció keresőképességével: már nagyobb a bevételük, de még nem kell családra, hitelre vagy egyéb költségekre gondolniuk.
A havi jövedelem szempontjából
- a legnagyobb arányban (41,72 százalék) azok költenének idén többet, akik 250 ezer Ft-ot vagy annál kevesebbet keresnek;
- nagyobb százalékban tennék ezt, mint azok, akik 1,25 millió Ft-ot kapnak havonta (36,63 százaléka).
- A vásárlók több mint fele (52,73 százaléka) a havi fizetésből fedezi az ajándékokat,
- 24,71 százalék megtakarításokból gazdálkodik,
- és csak 2,59 százaléka fordul hitelhez.
A költési keretek széles skálán mozognak:
- a legtöbben 16 000 és 50 000 forint közötti összeget szánnak az ünnepi ajándékokra (24,63 százaléka),
- de közel minden tizedik válaszadó (8,95 százaléka százaléka) akár 160 000 forint felett költ. Ebben a kategóriában a 35 és 44 év közöttiek domináltak, akik közel 61 százaléka a havi fizetéséből finanszírozná a karácsonyi meglepetéseket.
Az arányok szinte megegyeznek korosztályonként, pár érdekességgel. A 18 év alattiak közel harmada máshogy szerzi be ajándékát és negyede még el sem gondolkozott ezen, miközben a 18 és 24, valamint a 65 év felettiek körében valamennyire népszerűbb a megtakarítás a többi korosztályhoz képest közel 35 százalékkal.
A havi jövedelem tekintetében
- 900 ezer Ft-ig a bevétel növekedésével annak az aránya is nőtt, hogy ki használja fel havi fizetését az ajándékok beszerzésére, majd ez elkezd csökkenni.
- Az 1,25 milliót vagy annál többet keresők között szinte egyenlő mértékben oszlik meg, hogy havi fizetést, megtakarítást vagy nem fizetős opciót választanak.
A döntés legfontosabb tényezője továbbra is a minőség (41,31 százalék), amely messze megelőzi az árat (25,73 százalék) és a termékértékelést (6,29 százalék): érthető okokból egyedül a 18 év alattiak azok, akiknél az ár dominált a válaszadók közel felénél.
A karácsonyi vásárlás legnagyobb nehézségei között
- az „egyedi ajándékok kitalálása” áll az első helyen (28,63 százalék).
- Sokan panaszkodnak a magas árakra (25,52 százaléka),
- a hosszú sorokra (12,12 százalék)
- és a határidő miatti stresszre (10,11 százalék).
„A karácsonyi ajándékvásárlás érzelmi hullámvasút: egyszerre szeretünk adni, miközben a döntések és a kiadások sokakat megterhelnek. A kutatásunk azt mutatja, hogy a magyar vásárlók egyre tudatosabbak, ugyanis a minőséget keresik, előre terveznek, és igyekeznek elkerülni a felesleges stresszt. A cél számukra az, hogy az ünnep valóban örömről szóljon. Ebben pedig idén is megbízható partner az Árukereső.hu” – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
