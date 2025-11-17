A szakértők szerint a legapróbb szokások is árthatnak a telefonok akkumulátorának, és jelentősen csökkenthetik az élettartamát – írja a nlc.

A lehető legrosszabb, amit tehetünk, hogy rajta hagyjuk a készüléken a telefontokot töltés közben, ugyanis a műanyag vagy szilikon tok megfogja a hőt, ezzel túlmelegedést okozva. Ezáltal azonban nem csak a töltés lassul, de az akkumulátor élettartama is látványosan csökkenhet.

Különösen igaz ez a vezeték nélküli töltésnél, ahol a hőtermelés eleve nagyobb, amelyre már a Samsung és az Apple is felhívta a figyelmet.

A tok azonban nem csak a hőleadásba zavarhat be, hanem azt is megakadályozhatja, hogy a töltőkábel rendesen csatlakozzon, aminek következménye a reggelre lemerült telefon, pedig meg mernénk esküdni, hogy este töltőre tettük a készüléket.

Bármennyire is kényelmes lehet egész este töltőn hagyni a telefont, a szakértők szerint ez is komoly károkat okozhat, hiszen a hosszú töltési idő túltöltést és túlmelegedést eredményezhet, amely szintén gyorsít az akkumulátor öregedésén.

Ideális, ha 20 és 80 százalék között tartjuk a töltöttségi szintet, tehát inkább röviden, de gyakrabban töltjük a telefont.