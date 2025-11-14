Az E.ON töltőállomás-üzemeltető vállalata, az E.ON Drive Infrastructure Hungary (EDRI) új funkcióval bővíti az állomásokat elektromos töltőhálózatán, az automatikus Plug&Charge töltésindítással egyszerűsödik az elektromos járművek töltési folyamata.

Az EDRI az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozza:

Magyarországon az elsők között teszi elérhetővé ezt a funkciót országos lefedettséggel.

A Plug&Charge funkció lényege:

applikációs, QR-kódos indítás vagy bankkártyás fizetés nélkül – a töltőkábel csatlakozását követően automatikusan indítja el a töltést.

– a töltőkábel csatlakozását követően automatikusan indítja el a töltést. Az elszámolás és a fizetés szintén automatikusan történik a háttérben,

számla és céges számla ugyanúgy igényelhető, mint az alkalmazással történő töltésnél.

A funkció használatához a felhasználónak járművét előzetesen regisztrálnia kell egy e-mobilitási szolgáltatónál. A Plug&Charge funkciót jelenleg több autógyártó támogatja, a kompatibilis járművek köre folyamatosan bővül – ismertették.

Az újítás a töltőállomás-üzemeltető vállalat teljes hazai egyenáramú hálózatán elérhető, több mint száz helyszínen, 50 és 300 kilowatt (kW) közötti töltési teljesítménnyel.

Az E.ON Drive Infrastructure Hungary hálózatában már több mint 430 nyilvános töltőpont érhető el Magyarországon, köztük 102 ultragyors töltőpont 150 és 400 kW közötti teljesítménnyel.

Az E.ON Grouphoz tartozó E.ON Drive Infrastructure (EDRI) vezető európai töltőállomás-üzemeltető, az általa fejlesztett, kiépített és üzemeltetett nyilvános töltőhálózat bármilyen típusú elektromos jármű számára használható. A vállalat több mint 8300 nyilvános töltőpontot üzemeltet 11 európai országban: Svédországban, Dániában, Németországban, Norvégiában, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban, Csehországban, Olaszországban, Romániában, Hollandiában és Magyarországon.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az E.ON Drive Infrastructure Hungary Kft.-nek 2024-ben 360,88 millió forint volt az árbevétele, és 665,700 millió forint veszteséggel zárt.