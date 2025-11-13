Újból virágkorát éli a gyerekkorunk technikai csodája, a VHS-kazettát lejátszó TV újra felbukkant a közösségi médiában. A Dívány arról ír, az a nagy, szürke doboz, amelybe annak idején betoltuk a kedvenc rajzfilmkazettánkat, most újra trendi lett.

Akik nem hajították még ki, kincset őriznek, hiszen ez a különleges kombi készülék sokat érhet most, hogy a VHS-lejátszós televízió divatja visszatért.

Ez pedig gyűjtői szinten monetizálható:

Egy jól működő darabért – különösen, ha eredeti távirányítóval és ép VHS-mechanikával bír – akár több mint százezer forintot is elkérnek az online piactereken.

Ráadásul a portál szerint a Z-generáció is felfedezte magának ezeket a kütyüket, számukra a kazetták tekerése és a szalag sercegése egyfajta digitális detox.

A közösségi médiában egyre több videóban tűnnek fel ezek a régi televíziók. Influenszerek mutatják meg, hogyan alakítanak ki retró filmestéket igazi ’90-es évekbeli hangulatban, eredeti VHS-kazettákkal. A múlt ezred utolsó évtizedének varázsa a jelek szerint nem kopott meg, ám kérdéses, valaha gyártják-e majd még az efféle készülékeket.