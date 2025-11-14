Kínai kutatók felfedeztek egy olyan páfrányt, ami természetes módon apró, ritkaföldfémeket tartalmazó kristályokat képez – írja a Phys.org. Ez ígéretes lehetőségeket tár fel a zöld bányászat egy új formája, a fitobányászat előtt.

Ismeretes, a fitobányászatot az 1980-as években vetették fel kutatók, ezt pedig a fémek gazdasági hasznosítására vetik be növények segítségével. A folyamat olyan növények létezését használja ki, melyek természetes módon rendelkeznek bizonyos fémionokhoz kötődő fehérjékkel vagy vegyületekkel. Amikor ez megtörténik, a felhasználásra szánt fémet vagy bioércet a növényi anyagokból kell kinyerni és finomítani. A procedúra bár lassú és nem a leghatékonyabb, kutatók folyamatosan vizsgálják.

A ritkaföldfémek egy 17 elemből álló csoportot takar, nélkülözhetetlenek a technológiai fejlődéshez, ugyanis használják őket a szélturbináktól kezdve az elektromos autók akkumulátorain át az okostelefonokig szinte minden hasonló eszközben. Nevükhöz híven ritkák, a földkéregben jellemzően alacsony koncentrációban fordulnak elő.

Minekutána Kína adja a globális kitermelés több mint 50 és a feldolgozás csaknem 80 százalékát, nem véletlen, hogy ezeket az exportkorlátozásokhoz kapcsolódva diplomáciai nyomásgyakorlásra használja az ázsiai nagyhatalom az Egyesült Államokkal szemben.

Az Environmental Science & Technology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kínai kutatók a Blechnum orientale páfrányt vizsgálták, amelyet ritkaföldfémben gazdag területekről gyűjtöttek be Dél-Kínában. Azt már tudták, hogy hiperakkumulátor növényről van szó, azaz képes olyan talajban és vízben nőni, amely magas fémkoncentrációt tartalmaz, és a gyökerein keresztül felvenni a fémeket. A kérdés csak az volt, a ritkaföldfémek milyen kémiai formában vannak jelen a növényben.

A kutatók képalkotó technológiát és kémiai elemzést alkalmazva fedezték fel, hogy

a páfrány nanoszintű kristályokat képez ritkaföldfémekben gazdag monazit ásványból a szöveteiben, különösen a sejtfalakban és a sejtek közötti terekben. A monazit globálisan a ritkaföldfémek egyik fő forrása a geológiai érclelőhelyeken.

A tanulmány szerzői a kristály formáját is megfigyelték, s észrevették, hogy az egy rendkívül összetett, önszerveződő mintázatban növekszik.

A tudósok most először láttak élő növényben ritkaföldfémkristály-képződést.

Ezáltal egy fokkal nagyobb reményt kelthet, hogy a növények egy napon értékes, olcsóbb és kevésbé roncsoló módszert kínálhatnak majd a nagyon is szükséges ritkaföldfémek kinyerésére.