Jövőre véget ér a Facebook két külső közösségi bővítményének támogatása. A platform harmadik féltől származó webhelyekhez tartozó Tetszik és Megosztás gombja 2026. február 10-én megszűnik – közölte a Meta. Az eszköz, amely lehetővé tette, hogy a külső weboldalakon, például egy cikk alján lássuk a facebookos kedvelés vagy megosztás gombot. A Facebook egyik legrégebbi részének anno hatalmas sikere volt, ma egyre ritkábban alkalmazzák.

A weboldalak üzemeltetőinek ez nem jelent fejlesztői beavatkozást.

Mi fog történni:

A bővítmények egyszerűen leállnak (láthatatlanná válnak) az oldaladon 2026. február 10. után.

Nem lesznek hibaüzenetek vagy hibás funkciók, és ennek más módon sem szabad befolyásolnia a webhely működését vagy alapvető funkcióit.

2010-ben ezt a funkciót még a forgalom növelésére is ajánlották, ma már maga a Facebook is sokkal kisebb szerepet játszik a Meta tágabb üzleti tevékenységében.