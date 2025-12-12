Januártól jön az a funkció, mellyel bárki megtilthatja a Metának, hogy túl sok adatot gyűjtsön róla az Instagramon és a Facebookon.

A Meta hamarosan lehetővé teszi az Európai Unióban élő felhasználói számára, hogy a mostaninál kevesebb adatot osszanak meg az alkalmazásokkal, plusz kevesebb személyre szabott hirdetést lássanak a platformokon – jelentette be az Európai Bizottság, egyben jelezve, a változásra januártól lehet számítani.

Ez az első alkalom, hogy a felhasználóknak ilyen választási lehetőséget kínálnak a Meta közösségi oldalain

– hívták fel szakemberek a figyelmet.

Ám a felhasználóknak kell majd választaniuk, hogy minden maradjon a régiben, vagy kevesebb megosztott adatért cserébe kevesebb legyen a személyre szabott hirdetés. Vagyis a reklámok mennyisége alapvetően nem fog változni, csupán az, hogy mennyire találja el a rendszer, hogy az adott felhasználót épp mi érdekli.

A Meta azután lépett, hogy az Európai Bizottság 200 millió eurós (kb. 76,9 milliárd forint) pénzbírságot szabott ki a vállalatra az EU-ban kínált reklámmentes előfizetési csomagjai miatt, amelyek a szabályozó hatóság szerint lényegében azt mondják a felhasználónak, hogy vagy az összes adatát felhasználják, vagy pénzért cserébe nem látnak hirdetést.

Ez utóbbi azonban nem jelenti azt, hogy a Meta ne gyűjtené be az adatokat.

A cég 2023-ban kínált először reklámmentes előfizetéseket az uniós felhasználóknak, később pedig a bizottság kritikájára válaszul lefaragott a csomagok árából. Ezek azonban nem voltak túl népszerűek, a Meta egyik vezetője az év elején elismerte, hogy a felhasználók részéről „nagyon kevés” érdeklődés mutatkozott a csomagok iránt.

A Meta közölte, bár tiszteletben tartja a bizottsági döntést, ám a cég úgy látja, a személyre szabott hirdetések nagyban hozzájárulnak Európa gazdaságához. „2024-ben a Meta hirdetései 213 milliárd euró értékű gazdasági tevékenységhez kapcsolódtak, és 1,44 millió munkahelyet támogattak az EU-ban” – érveltek.