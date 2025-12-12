Donald Trump elnöki rendeletet írt alá, amely korlátozza az egyes államok mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos jogkörét. Az amerikai elnök az aláírási ceremónián újságíróknak elmondta, hogy a techóriásoknak így nem kellene alkalmazkodniuk az államonként eltérő szabályozásokhoz, valamint hangsúlyozta: kormányzata egyetlen, központi jóváhagyási mechanizmusra törekszik.

Trump emellett elismerően szólt arról, hogy az MI-vel foglalkozó vállalatok igyekeznek az Egyesült Államok területén befektetni, ám ezek a fejlesztések aligha valósulhatnak meg, ha a cégeknek „ötven különböző jóváhagyást kell megszerezniük ötven különböző államban" – tette hozzá.

David Sacks, a Fehér Ház MI-vel kapcsolatos tanácsadója elmondta, hogy a rendelet Washingtont olyan eszközökkel ruházza fel, amelyek segítségével visszaszoríthatja a leginkább „terhes" állami szabályozásokat, ám hozzátette azt is, hogy

a kormányzat nem fogja megakadályozni a gyermekek biztonságával kapcsolatos szabályozásokat.

A mesteréges intelligenciát fejlesztő legfontosabb platformok, a többi között a ChatGPT már korábban igyekeztek elérni, hogy a szövetségi kormányzat, ne pedig az egyes államok szabályozzák az ipart, a többi között arra hivatkozva, hogy az ilyen szabályozások lassítják a fejlesztéseket. Ezzel szemben az egyes államok kormányzói – mind a republikánusok, mind pedig a demokrata pártiak – azt hangoztatták, szükségük van olyan jogi eszközökre, amelyek révén korlátozhatják a technológiát, különösen azért, mert a Kongresszusnak nem sikerült a techszektorra vonatkozó törvényeket elfogadnia.

Ron DeSantis, Florida republikánus párti kormányzója olyan, az MI-vel kapcsolatos jogszabálytervezetet nyújtott be, amely magában foglalja az adatvédelmet, a szülői ellenőrzést és a fogyasztóvédelmet.

olyan, az MI-vel kapcsolatos jogszabálytervezetet nyújtott be, amely magában foglalja az adatvédelmet, a szülői ellenőrzést és a fogyasztóvédelmet. Gavin Newsom, Kalifornia állam demokrata párti kormányzója idén olyan jogszabályt írt alá, amely előírja, hogy a nagy MI-fejlesztőknek ismertetniük kell a potenciális katasztrofális kockázatok enyhítésére irányuló terveiket.

Más államok olyan törvényeket fogadtak el, amelyek betiltják az MI segítségével, ám az érdekelt fél, illetve felek beleegyezése nélkül készített, pornográf tartalmú képeket, valamint az engedély nélküli, politikai célzatú, úgynevezett deepfake tartalmat.