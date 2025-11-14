A digitalizáció korában már a gyors, automatizált ügyintézés vált normává: chatbotok, önkiszolgáló platformok és mesterséges intelligencián alapuló ügyfélszolgálatok intézik a legtöbb rutinfeladatot. Bár ezek a megoldások hatékonyak, egyre látványosabb az árnyoldaluk is: egyre ritkább, hogy valódi emberrel lehessen beszélni.

Balogh Péter szoftverfejlesztő és üzletember egy friss LinkedIn-posztban rámutatott: az egyik AI-startup prémiumcsomagjának legértékesebb eleme nem egy extra funkció, hanem az, hogy az ügyfél kérdéseire élő ember válaszol.

A HR Portál beszámolója szerint

ma már fizetni kell azért, hogy valaki tényleg meghallgassa a felhasználót – ez pedig jól mutatja, mennyire felértékelődtek az emberi készségek a technológiai környezetben.

A mesterséges intelligencia kiválóan kezeli a sablonfeladatokat, de amikor a felhasználó elakad, félreértés adódik, vagy egyszerűen rossz napja van, a „mesterséges empátia” már kevés. Ilyenkor a figyelmes hallgatás, a személyes jelenlét, a valódi kommunikáció pótolhatatlan. Balogh ezt az élményt „kézműves termékhez” hasonlítja: limitált, drága, mégis vágyott – akár egy frissen sült croissant, csak digitális formában.

A HR számára is fontos jelzés

Ez a trend egyértelmű üzenetet küld a HR-szakmának: az empátia, a kommunikációs készségek és az érzelmi intelligencia értéke nő.

Míg sok technikai feladat automatizálható, az emberi kapcsolódás továbbra is versenyelőnyt jelent. Azok a szakemberek, akik hitelesen tudnak figyelni, reagálni és bizalmat építeni, stratégiai erőforrássá válnak.

A jelenség messze túlmutat az ügyfélszolgálaton: a vezetők, HR-esek, értékesítők és minden olyan terület dolgozói, ahol ember és ember találkozik, egyre nagyobb igényt tapasztalnak a valódi kommunikációra – írja az Index.