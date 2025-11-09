Környezetkárosító műanyaghulladékból akkumulátor- és szuperkondenzátor-alapanyag, ilyen irányba merészkedett a kínai Senjang Mezőgazdasági Egyetem kutatócsapata, amely el is készítette ezt.

A felfedezés még gyerekcipőben jár, de ha sikerül a gyakorlatban is beépíteni a műanyag-feldolgozás folyamatába, az jelentős előrelépést jelenthet a hulladékkezelés és a nyersanyaghiány terén is az – írja az Interesting Engineering.

A lényege röviden az, hogy

a kutatók a műanyaghulladékot szénné alakítják át, melyet az újgenerációs akkumulátorok és szuperkondenzátorok elektródáiként lehet hasznosítani, így akár az energetikai szektorban is alkalmazható lehet a módszer.

Sőt, még grafént és porózus szént is elő lehet állítani a műanyagból.

A Sustainable Carbon Materials című tudományos folyóiratban megjelent publikációból az derül ki, hogy a gyakorlatban fejlett karbonizációs folyamatok alkalmazásával nyerik vissza a szént a műanyagokból. A bemutatott módszer rendkívül hatékony, hisz néhány milliszekundum alatt képes kitűnő minőségű grafént előállítani műanyaghulladékból, miközben kilogrammonként mindössze 0,1 kilowattóra energiát igényel. Igaz, több kihívás is leküzdésre vár még technológia széles körű elterjedéséhez.

A kísérletek során porózus szenet állítottak elő a műanyaghulladékból, és arra derült fény, hogy az ezzel készült telep elméleti maximumkapacitása csaknem megegyezett a szelénakkumulátorokéval.

Az ily módon nyert anyagok hasznosíthatók lehetnek más helyzetben is, például képesek lehetnek megkötni az üvegházhatású gázokat, továbbá megtisztítani a vizeket a nehézfémektől és az antibiotikumoktól.